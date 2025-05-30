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Новини Затримання коригувальників
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Наводив ракети РФ на аеродроми ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ на Хмельниччині

Коригувальника затримали на Хмельниччині

Служба безпеки України запобігла серії ударів РФ по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на Хмельниччині було затримано агента ФСБ, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України.

Йдеться про 53-річного безробітного, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський "коментатор" на Телеграм-каналах.

Читайте також: Готував прорив російських ДРГ: СБУ затримала агента РФ на Харківщині

"Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила агента та задокументувала його розвідактивність. Зрадника згодом було затримано за місцем проживання. До цього було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У нього вилучено телефон, на якому він накопичував інформацію і готував "звіт" для ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Коригував удари РФ по Дніпру: затримано таксиста-агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12921) коригування (66) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+7
Чергового убивцю Українців, суддівські істоти від портнова, відпустять з часом, як і беркутню та єфремова чи бая і мехеду з Секретаріату КМУ!?!?!
Приклад бездіяльності щодо посилення покарання за подібні злочини, від стефанчука+зеленського+шмигаля з десятками зкацаплених портновим держСекретарів з ЦОВВ!!
Тобто, злочинець і його численні жертви серед Українців, є, але належного його покарання, влада уникає=саботує здійснювати!
То виходить, що владні особи, здійснюють злочин, спільно із убивцею!
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30.05.2025 10:22
+6
Коли вони вже визихають ці виродки ? ніхто нічого з російським телеграмом не збираєтся нічого робити .Це наслідок безвідповідальності влади яка в умовах кривавої війни граєтся в рейтинги.
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30.05.2025 10:28
+5
Чергова мерзенна гнида...
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30.05.2025 10:20
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Чергова мерзенна гнида...
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30.05.2025 10:20 Відповісти
Чергового убивцю Українців, суддівські істоти від портнова, відпустять з часом, як і беркутню та єфремова чи бая і мехеду з Секретаріату КМУ!?!?!
Приклад бездіяльності щодо посилення покарання за подібні злочини, від стефанчука+зеленського+шмигаля з десятками зкацаплених портновим держСекретарів з ЦОВВ!!
Тобто, злочинець і його численні жертви серед Українців, є, але належного його покарання, влада уникає=саботує здійснювати!
То виходить, що владні особи, здійснюють злочин, спільно із убивцею!
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30.05.2025 10:22 Відповісти
Коли вони вже визихають ці виродки ? ніхто нічого з російським телеграмом не збираєтся нічого робити .Це наслідок безвідповідальності влади яка в умовах кривавої війни граєтся в рейтинги.
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30.05.2025 10:28 Відповісти
Дать звиздюлей и отпустить. Все равно реального наказания через суд не будет.
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30.05.2025 10:29 Відповісти
невже передавав таємні дані про розташування військового летовища в р-ні Старокостянтинова? тепер зрозуміло хто винний в майже щоденних обстрілах цієї місцевості.
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30.05.2025 10:34 Відповісти
в староконе можно пирамиду хеопса из обломков одних шахидов построить)
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30.05.2025 10:50 Відповісти
тєлєграм виконує функцію липкої стрічки, і ряди партії рускава міра рєдєют нєуклонна.
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30.05.2025 10:36 Відповісти
Військові аеродроми з укриттями для літаків лишилися ще з часів так ненависного багатьом совка. А от про базування літаків тим паче Ф16 збирати інфу це вже завдання кротів та щурів. В самому Хмельницькому є цілий мікрорайон військових пенсів половина з яких вихідці з того світу й ненавидять Україну
Тож роботи СБУ непочатий край
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30.05.2025 10:47 Відповісти
Прив'яжіть його скотчем до https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow Storm Shadovw і запустіть до москалів по зарплату.

Це ж не буде розцінено як смертна кара?
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30.05.2025 10:50 Відповісти
В кайдани і на відбудву зруйнованих міст і сіл.
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30.05.2025 10:59 Відповісти
У нас так і не відбулося очищення влади, судів, прокуратури від агентів параши. Тому зловили - відпустили, або поміняли.
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30.05.2025 11:15 Відповісти
Допоки не буде повідомлень, що зрадник загинув при спробі втечі, мерзота продовжуватиме "заробітки". Як показує практика, самий ефективний "препарат" при лікуванні раку - скальпель.
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30.05.2025 11:27 Відповісти
Можливо, діяльність контррозвідці має бути поширена як на виконавців, так і на тих, хто підбурює і з середні країни теж. На кшталт того ж полковника Світана, відомого "єксперда" та чи не найпершого "борця" з мобілізациею. Наслідки його пропаганди бачимо чи не щодня. Його шанувальники мають це усвідомити. Вийти з полону на початку війни, та здриснути з ЗСУ у 2017 при перший нагоді зовсім не означає, стати на бік України. Тож нехай Таруті розказує про споруди Очеретино та Карловкі, ножницами відрізає червоні стрілки з дфс та Ясінуватої та про те, що рекрутінг під час війни краще за мобілізацію.
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30.05.2025 12:40 Відповісти
 
 