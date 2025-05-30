Наводив ракети РФ на аеродроми ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ на Хмельниччині

Служба безпеки України запобігла серії ударів РФ по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на Хмельниччині було затримано агента ФСБ, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України.

Йдеться про 53-річного безробітного, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський "коментатор" на Телеграм-каналах.

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"Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила агента та задокументувала його розвідактивність. Зрадника згодом було затримано за місцем проживання. До цього було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У нього вилучено телефон, на якому він накопичував інформацію і готував "звіт" для ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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