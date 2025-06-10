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Российские автоматы, снайперские винтовки, взрывчатка: задержаны 6 дельцов, которые продавали "трофейное" оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с ГБР и Национальной полицией задержала 6-х дельцов, которые пытались наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия в четырех разных регионах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатка.

Так, в Киевской области задержаны два фигуранта, которые вывозили оружие с мест бывших боев в столичном регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.

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СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине

В Днепре сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали местного правоохранителя, который через свои связи во фронтовых районах вывозил трофейное оружие в областной центр.

Затем знакомый чиновника через почту отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.

На Житомирщине задержан еще один делец, который вывез из Харьковского направления боевых действий снайперскую винтовку российского образца. Злоумышленник спрятал ее в тайник на лесном массиве и пытался продать.

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СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине

На Закарпатье задержан на торговле оружием 45-летний житель Мукачевского района. По материалам дела, он обустроил в лесополосе тайник со взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.

По данным фактам задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призвала создавать "буферные зоны" в Украине. СБУ задержала корректировщицу РФ в Харькове

СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине
СБУ задержала еще 6 дельцов, которые продавали трофейное оружие в Украине

Автор: 

оружие (10267) Нацполиция (16564) СБУ (20053)


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а до чого тут фотка із підарськими "гбр", "дпс" та "фсб", а також із аквафрешем в ******
геть берега поплутали?
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10.06.2025 16:23 Ответить
Клоунада блд...
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10.06.2025 16:33 Ответить
при цьому, на фото кацапський підар "групи бистрого реагирования" - підарський мобільний загін охорони, озброєний стрілецькою зброєю
щось адміни штангують...
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10.06.2025 16:35 Ответить
дякуємо що вуха для локшини розім'яли, підемо шмарафон дивитсь
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10.06.2025 17:07 Ответить
а кажуть не вистачає військових, піймали й на передок , зі зброєю вже обізнані
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10.06.2025 16:31 Ответить
Сам то ти не хочеш🤣🤣🤣
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10.06.2025 16:51 Ответить
Це вже було. Мусора сами привезли зброю і підставили когось.
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10.06.2025 16:46 Ответить
адміни!! Гасіть косяк, виправляйте, бо Бутусова закинуть у базу Миротворці!
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10.06.2025 16:52 Ответить
Думали, що Бога за бороду тримають, а воно, того… Вийшло, що за матню …
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10.06.2025 16:55 Ответить
 
 