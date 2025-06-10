Российские автоматы, снайперские винтовки, взрывчатка: задержаны 6 дельцов, которые продавали "трофейное" оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности совместно с ГБР и Национальной полицией задержала 6-х дельцов, которые пытались наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия в четырех разных регионах Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатка.
Так, в Киевской области задержаны два фигуранта, которые вывозили оружие с мест бывших боев в столичном регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.
В Днепре сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали местного правоохранителя, который через свои связи во фронтовых районах вывозил трофейное оружие в областной центр.
Затем знакомый чиновника через почту отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.
На Житомирщине задержан еще один делец, который вывез из Харьковского направления боевых действий снайперскую винтовку российского образца. Злоумышленник спрятал ее в тайник на лесном массиве и пытался продать.
На Закарпатье задержан на торговле оружием 45-летний житель Мукачевского района. По материалам дела, он обустроил в лесополосе тайник со взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.
По данным фактам задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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