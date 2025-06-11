Готовил удары РФ по военным авиабазам: СБУ задержала корректировщика на Львовщине
Во Львовской области задержан корректировщик российских ударов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 57-летнем местном безработном, которого ФСБ завербовала через Telegram-каналы. Главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.
"Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем авто и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация. Во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и обозначал соответствующие геолокации на гугл-картах.
Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил "отчет" для куратора из ФСБ", - говорится в сообщении.
Для коммуникации с рашистами мужчина использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку.
Впрочем, киберспециалистам СБУ удалось разоблачить предателя и задокументировать его преступления. Мужчина задержан по месту жительства, у него изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.
Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Краще так : CБУ знайшло труп особи, яка готувала удари РФ по військових авіабазах. Повідомлення заграло новими фарбами. Формує стійкий оптимізм.
А краще аннигіляція... їх не перевихує ніяка "пенецитарна" система