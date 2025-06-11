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Новости Задержание корректировщиков
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Готовил удары РФ по военным авиабазам: СБУ задержала корректировщика на Львовщине

Корректировщик РФ задержан во Львовской области. Подробности от СБУ

Во Львовской области задержан корректировщик российских ударов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 57-летнем местном безработном, которого ФСБ завербовала через Telegram-каналы. Главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.

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"Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем авто и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация. Во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и обозначал соответствующие геолокации на гугл-картах.

Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил "отчет" для куратора из ФСБ", - говорится в сообщении.

Для коммуникации с рашистами мужчина использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку.

Впрочем, киберспециалистам СБУ удалось разоблачить предателя и задокументировать его преступления. Мужчина задержан по месту жительства, у него изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.

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Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20055) корректировщик (72) Львовская область (2937)


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Вуйко хотів заробити пару рублєй. Тепер буде покараний. Всі авіабази відомі, але вони глибоко від землею - кацап не дотягнеться.
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11.06.2025 13:17 Ответить
Якось звучить погано : готував удари РФ по військових авіабазах: СБУ затримала коригувальника на Львівщині.
Краще так : CБУ знайшло труп особи, яка готувала удари РФ по військових авіабазах. Повідомлення заграло новими фарбами. Формує стійкий оптимізм.
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11.06.2025 13:22 Ответить
Крутіше б було: "При спробі втечі було ліквідовано..."!!!
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11.06.2025 13:42 Ответить
Чому їх утримують не так як в Оленівці?...
А краще аннигіляція... їх не перевихує ніяка "пенецитарна" система
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11.06.2025 13:43 Ответить
Чому живий ?
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11.06.2025 13:44 Ответить
главно дєло - не позбавляйте їх виборчого права, це майбутній електорат партії "Явастуданєпасилал"
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11.06.2025 13:46 Ответить
А цих коригувальників чому не чіпають?
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11.06.2025 14:00 Ответить
 
 