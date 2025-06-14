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Новости Задержание корректировщиков
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СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Запорожью

сбу

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье еще одного агента фсб. Им оказался 42-летний местный житель, работавший на оккупантов как корректировщик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, в поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал пророссийские комментарии в телеграм-каналах.

Получил задание от ФСБ собирать координаты

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак рф по областному центру.

Врага особенно интересовали локации блокпостов и других мест скопления военных, а также расположение промышленных предприятий, особенно оборонных заводов.

Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и обозначал локации на гугл-картах.

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Установил миникамеру

Кроме этого, предатель установил рядом с одной из местных трасс скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

С помощью видеоустройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, которая двигалась в направлении южного фронта.

Киберспециалисты СБУ разоблачили предателя и задержали по месту жительства. У него изъят телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

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Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Запорожье (2684) СБУ (20069) Запорожская область (3219) корректировщик (73) Запорожский район (146)


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Топ комментарии
+8
На палю підАра!
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14.06.2025 12:25 Ответить
+5
Закатати п*дараса у бочку з гівном і відправити у Чмоскву!
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14.06.2025 12:37 Ответить
+5
Жодного обстрілу України, без роботи московських коригувальників на місцях, невідбувається!! Як і суттєвого за суворістю їх покарання від привладних з урядового кварталу!
Портновські, на посадах в органах державного управління, це блокують, шляхом не внесення нагальних змін до підвищення покарання!
Їм до цього, байдуже!!
Слава Україні! Пильнуймо за йолопами!
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14.06.2025 12:39 Ответить
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На палю підАра!
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14.06.2025 12:25 Ответить
Закатати п*дараса у бочку з гівном і відправити у Чмоскву!
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14.06.2025 12:37 Ответить
Знову дадуть 15 років або менше, замість пожиттєвого? Стаття за колабораціонізм має бути від 25 років до "вишки"!
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14.06.2025 12:38 Ответить
А ще покарання мають сумуватися за кожне порушення закону: якщо "козел" наводив ракету - термін за колабораціонізм, якщо хтось загинув - ще додається термін за умисне вбивство суспільно-небезпечним способом, пошкодження майна - ще + термін.
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14.06.2025 12:55 Ответить
Хватит и 5 лет. Но руками разгребать радиоактивное гавно на ЧАЭС
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14.06.2025 13:23 Ответить
Сокирою рубати свинособаче лайно на ЗАЕС. Т.с. іскупіть кровью.
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14.06.2025 13:40 Ответить
Жодного обстрілу України, без роботи московських коригувальників на місцях, невідбувається!! Як і суттєвого за суворістю їх покарання від привладних з урядового кварталу!
Портновські, на посадах в органах державного управління, це блокують, шляхом не внесення нагальних змін до підвищення покарання!
Їм до цього, байдуже!!
Слава Україні! Пильнуймо за йолопами!
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14.06.2025 12:39 Ответить
Киньте цього ******** в вулик. Та покажіть це місцевим.
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14.06.2025 12:56 Ответить
Повертайте смертний вирок!! Нам ЄС всеодно не світить. Приберемо, коли шт 20-50 дебілів розстріяємо.
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14.06.2025 12:56 Ответить
Мені здається, що важка фізична праця до скону - значно краще покарання + є профіт для суспільства.
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14.06.2025 13:02 Ответить
ждунів море
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14.06.2025 13:13 Ответить
Не так все вчинили. Треба так: від докорів сумління сів голою дупою в чан з сірчаною кислотою агент ФСБ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю. Залишки того гівна безпечно нейтралізовано та утилізовано. Слава Україні.
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14.06.2025 13:24 Ответить
 
 