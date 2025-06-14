СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Запорожью

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье еще одного агента фсб. Им оказался 42-летний местный житель, работавший на оккупантов как корректировщик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, в поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал пророссийские комментарии в телеграм-каналах.

Получил задание от ФСБ собирать координаты

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак рф по областному центру.

Врага особенно интересовали локации блокпостов и других мест скопления военных, а также расположение промышленных предприятий, особенно оборонных заводов.

Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и обозначал локации на гугл-картах.

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Установил миникамеру

Кроме этого, предатель установил рядом с одной из местных трасс скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

С помощью видеоустройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, которая двигалась в направлении южного фронта.

Киберспециалисты СБУ разоблачили предателя и задержали по месту жительства. У него изъят телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

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Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.