СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Запорожью
Служба безопасности Украины задержала в Запорожье еще одного агента фсб. Им оказался 42-летний местный житель, работавший на оккупантов как корректировщик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, в поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал пророссийские комментарии в телеграм-каналах.
Получил задание от ФСБ собирать координаты
После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак рф по областному центру.
Врага особенно интересовали локации блокпостов и других мест скопления военных, а также расположение промышленных предприятий, особенно оборонных заводов.
Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и обозначал локации на гугл-картах.
Установил миникамеру
Кроме этого, предатель установил рядом с одной из местных трасс скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.
С помощью видеоустройства оккупанты отслеживали количество бронетехники Сил обороны, которая двигалась в направлении южного фронта.
Киберспециалисты СБУ разоблачили предателя и задержали по месту жительства. У него изъят телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Портновські, на посадах в органах державного управління, це блокують, шляхом не внесення нагальних змін до підвищення покарання!
Їм до цього, байдуже!!
Слава Україні! Пильнуймо за йолопами!