Враг нанес по Запорожью как минимум 4 удара: разрушения на нескольких предприятиях, повреждены дома. ВИДЕО

Российские захватчики ночью 17 июня атаковали Запорожье. Из-за вражеской атаки повреждены многоэтажка и общежитие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там загорелись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие, там взрывной волной выбиты окна в более чем 50 домах. Изуродованы и почти 30 гаражей в гаражном кооперативе. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Федоров.

