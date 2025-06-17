1 546 0
Враг нанес по Запорожью как минимум 4 удара: разрушения на нескольких предприятиях, повреждены дома. ВИДЕО
Российские захватчики ночью 17 июня атаковали Запорожье. Из-за вражеской атаки повреждены многоэтажка и общежитие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там загорелись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие, там взрывной волной выбиты окна в более чем 50 домах. Изуродованы и почти 30 гаражей в гаражном кооперативе. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Федоров.
