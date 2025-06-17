РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева
4 955 11

Из-под завалов разрушенного дома в Киеве извлекли тела еще 5 погибших

Удар РФ по Киеву. Извлекли тела 5 погибших

Количество жертв российского обстрела Киева возросло.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе достали тела пяти погибших.

Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Смотрите: Спасатели извлекли тело человека на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе. ВИДЕО

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте: Россия просто не заинтересована в мире. Нужно продолжать давление, - Каллас

Автор: 

Киев (26139) Воздушные атаки на Киев (884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Їх кров на совісті трампона. Якщо ця істота знає що таке совість. Про ***** з підручними і мови немає. Купання в крові українців -це сенс їх пекельного існування.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:54 Ответить
+7
А коли ми побачимо такі ж зображення з Московської та Санкт-Петербургської областей?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:51 Ответить
+4
Тоді коли коли зелені казочки дворічної давнини про "балістичні ракети та КАБи" виявляться в реальність. Але ж це неможливо при владі зелених покидьків. Тому що у них в бізнес-плані набагато краще вкрасти на розробці озброєння компенсувавши це бусифікацією.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли ми побачимо такі ж зображення з Московської та Санкт-Петербургської областей?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:51 Ответить
Тоді коли коли зелені казочки дворічної давнини про "балістичні ракети та КАБи" виявляться в реальність. Але ж це неможливо при владі зелених покидьків. Тому що у них в бізнес-плані набагато краще вкрасти на розробці озброєння компенсувавши це бусифікацією.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:58 Ответить
Їх кров на совісті трампона. Якщо ця істота знає що таке совість. Про ***** з підручними і мови немає. Купання в крові українців -це сенс їх пекельного існування.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:54 Ответить
...відповідальність на кацапах...і мудрому українському нарІду!! Купання у власній крові...це результат віків існування... яке нічому українців не навчило... А трамп це вже наслідки. Бо на тому боці Атлантики існує мудрий американський нарІд...))) Так що все реально і стабільно у цьому світі.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:42 Ответить
Та до жопи ці постійні розмови про українську дурість. Набридло. Чехам ніхто про дурість не розповідав,коли Гітлер на них напав. І полякам не розповідали про це. І врешті решт сссрефів не звинувачували в цьому. Досить вже пи₴діти.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:07 Ответить
Чехи не вибрали собі нікчему і не згадуйте поляків...які воювали проти двох держав. Виходить у нас нема винних у ігноруванні ( навмистному) попереджень про напад. У нас нема винних у скороченні ЗСУ під час готующогося нападу. У нас нема винних ..що у нас НІЧОГО нема...бо у нас ніхто не винний. Українська дурість..це сьогоднішня кров і стовідсоткове горе України. Держава це її громадяни!! Україна..це український народ! Вони вибрали... призначили...і отримале бажане. І як Ви бачите нарІд не порозумнійшав... А от про СССРерів Ви тут дуже загнули....))) ..нещасний Сесессер... Гітлер напав..))))
показать весь комментарий
17.06.2025 16:28 Ответить
У нас є винні. Купа. І вони клали болт на нашу з вами думку? Далі що?
показать весь комментарий
17.06.2025 16:41 Ответить
Так тоді нема і сенсу щось тут писати...щось робити... на щось сподіватися... Я все ж сподіваюся що слова Шарль Де Голля .. всі прогресивні зміни у державах робить розумна меншість спрацюють і тут. У 2014 це неочікувано спрацювало.... Може дасть Бог ідіотів поменшає... Але це тільки надії...нажаль. А вони кладуть болт і будуть класти... поки їм це дозволяють. І тут можна пошуткувати. Дійсно розумна меншість (влада) робить все ..що хоче з тупою більшістью.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:58 Ответить
 
 