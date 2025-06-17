Из-под завалов разрушенного дома в Киеве извлекли тела еще 5 погибших

Количество жертв российского обстрела Киева возросло.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе достали тела пяти погибших.



Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

