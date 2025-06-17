Россия просто не заинтересована в мире. Нужно продолжать давление, - Каллас

Россия сейчас абсолютно не заинтересована в прекращении войны в Украине.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Ночную атаку на украинскую столицу Каллас назвала "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", - заявила Каллас.

В частности, Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Россия выступала посредником в любом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", - пояснила Каллас.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.