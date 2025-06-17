РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Россия просто не заинтересована в мире. Нужно продолжать давление, - Каллас

Каллас об ударе по Киеву

Россия сейчас абсолютно не заинтересована в прекращении войны в Украине.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Ночную атаку на украинскую столицу Каллас назвала "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", - заявила Каллас.

В частности, Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Россия выступала посредником в любом конфликте.

Также читайте: Спасатели деблокировали тело человека на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе. ВИДЕО

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", - пояснила Каллас.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Топ комментарии
+10
тиснуть язиками, тиснуть і тиснуть, і хочуть переконати усіх, що їх "тиск" працює
17.06.2025 14:45 Ответить
+8
Ви не заїбалися це повторювати, шановні партнЬОри???(
17.06.2025 14:42 Ответить
+5
Повторювати одне й те ж саме доволі легко і безкоштовно, тим паче європейці не гинуть і ***** на Естонію не нападає.
17.06.2025 14:46 Ответить
коли звыздеть припините ?
17.06.2025 14:41 Ответить
....і тиск(((
17.06.2025 14:42 Ответить
Ви не заїбалися це повторювати, шановні партнЬОри???(
17.06.2025 14:42 Ответить
Повторювати одне й те ж саме доволі легко і безкоштовно, тим паче європейці не гинуть і ***** на Естонію не нападає.
17.06.2025 14:46 Ответить
тиснуть язиками, тиснуть і тиснуть, і хочуть переконати усіх, що їх "тиск" працює
17.06.2025 14:45 Ответить
17.06.2025 14:47 Ответить
І довго вони ще будуть цицьки мяти?
17.06.2025 14:48 Ответить
Коли ви ******* вже припините, куколди недієздатні? Наче платівку заїло - одне й теж роками! От вляпалися в імпотентне лайно, краще було Пончика жратвою підкупити, давав би справжню військову допомогу!
17.06.2025 14:49 Ответить
Щоб продовжувати тиск потрібно щоб власне він був. А якщо його немає,то при всій повазі виходить що ти Кая-просто пиз балаболка.
17.06.2025 14:51 Ответить
Терористична організація "рф" прагне окупувати всю Україну та винищити всіх українців, мир їм не потрібен. Тому й треба нам мати ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї щоб зупинити навалу.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
17.06.2025 14:51 Ответить
Після такої потужної та рішучої заяви від пані Каллас, Ху@ло справді в паніці. Тут залишається тільки капітулювати без варіантів... пожаліли б діда хоч трохи на старості років
17.06.2025 15:04 Ответить
Яке-"продовжувати"! Ви, хоча б почніть, по справжньому...
17.06.2025 15:11 Ответить
В 22-му майже почали, але швидко злякалися, коли кацапа почали витіснювати.
І почалися гойдалки... стурбовані...
17.06.2025 15:30 Ответить
Найкращий тиск - це тиск бомбами, ракетами, артою, дронами по всьому фронту !
17.06.2025 15:15 Ответить
Тисла, тисла би їсчьо да боліт влагаліщьо!
17.06.2025 15:20 Ответить
Потрібно мочити *****, бо це виключно його війна
17.06.2025 15:30 Ответить
Третій тиждень одні "потужні заяви"... Ви себе вмовляєте, чи гіпнотизуєте? Треба починати нарешті діяти, а не змагатися у промовах!
17.06.2025 17:07 Ответить
 
 