3 546 7

Спасатели извлекли тело человека на месте ракетного удара по 9-этажному дому в Соломенском районе. ВИДЕО

В Киеве на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе деблокировали тело человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сейчас известно о 14 погибших (данные ГСЧС. - Ред.) и 105 пострадавших людей. Продолжается идентификация тел", - отмечают в ГСЧС.

Отметим, что в 9:20 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в Киеве возросло до 15.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Всего к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты.

Также читайте: Под завалами дома в Киеве могут оставаться до 14 человек, - КГГА

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Киев (26139) жертва (321) ГСЧС (5145)
Витримка Вам, і мужності! Дякуємо Рятувальників!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:38 Ответить
Кремлівський вибл@док повинен здохнути в найстрашніших муках ,
за те горе і біль , яке він несе в Украіну 😡
показать весь комментарий
17.06.2025 13:38 Ответить
Про НАШЕ ППО взагалі навіть розмов нема.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:42 Ответить
натомість сьогодні сплеск викриттів від СБУ, там навідника злапали, там конвеєр ухилянтів накрили..а про ппо та ракети відплати то є невигідна тема для офісу президента, який за шість років в цьому питанні ні на що не спромігся.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:48 Ответить
У нас є найпотужніші системи ППО у світі:
-- відосіки Зеленського.
-- телемарафон слуг Зеленського.
-- яйця по 17 від Рєзнікова-Зеленського.
-- мільярд дерев від Зеленського.
-- Квартал 95 від Зеленського-Шефірів.
-- Серіали ''слуга народу'' і ''свати'' від Зеленського.
-- Програма Велике Крадівництво від Зеленського.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
Поки Україна не почне нищити військових злочинців прямо в них дома, так як це робить Ізраїль, поки ці виродки будуть цілеспрямовано вбивати мирне населення України. ГУР та СБУ відомі прізвища цих виродків, відомі місця їх проживання. Завчасне попередження про те що військові злочинці є законною ціллю і перебувати поряд з ними смертельно небезпечно, та почати наносити удари дронами прямо в квартири цих виродків.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:44 Ответить
Це буде мати великий психологічний вплив на населення Рашки тим більше для тих, хто живе поряд з цими виродками. Думаю що їх будуть свої ганяти щоб не самим не стати цілю і своє майно не підставляти під удар
показать весь комментарий
17.06.2025 13:48 Ответить
 
 