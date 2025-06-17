Спасатели извлекли тело человека на месте ракетного удара по 9-этажному дому в Соломенском районе. ВИДЕО

В Киеве на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе деблокировали тело человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сейчас известно о 14 погибших (данные ГСЧС. - Ред.) и 105 пострадавших людей. Продолжается идентификация тел", - отмечают в ГСЧС.

Отметим, что в 9:20 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в Киеве возросло до 15.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Всего к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.