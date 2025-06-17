РУС
Под завалами дома в Киеве могут оставаться до 14 человек, - КГГА

В Киеве 18 июня объявлен День траура

Под завалами девятиэтажного дома в Соломенском районе Киева, разрушенного в результате российского удара, могут находиться от 4 до 14 человек, которые не выходят на связь.

Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас трудно сказать реальное количество людей, которое может находиться под завалами. Только что нашли человека, к сожалению, погибшего. Деблокировали тело. Мы говорим о том, что здесь может находиться от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь", - отметил Ткаченко.

По его словам, после завершения спасательных работ будет решена судьба дома. Предварительно он не подлежит восстановлению, поэтому будет рассматриваться вариант нового строительства.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате массированной атаки России в ночь на 17 июня по всей территории Украины пострадали 139 человек, 15 - погибли.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.

Киев обстрел
https://youtu.be/eqPOeYxJjhA?t=8 Просто перестать стрелять: Зеленский прокомментировал свое заявление
17.06.2025 13:24 Ответить
150 топ чиновников с захмарными зарплатами потужно пиСдят в интернете, а десяток спасателей, рискуя жизнью, завалы копает!
17.06.2025 13:29 Ответить
А у цей час, служки з ригоАНАЛАМИ у ВРУ, визначають чергового утікача за кордон, на посаду в ГПУ!! Молги б, іприйти, щоб завали допомагати розбирати у Києві!
Чи, Нардепи не працюють, у них же ДІЯЛЬНІСТЬ?!??!?
17.06.2025 13:35 Ответить
тому,що вони не народні депутати а карманні.. унас взагалі парламентаризм знищений і немає різниці які балакучі голови там засідають.
17.06.2025 13:38 Ответить
Цей терор русні буде тривати, поки ми не маємо зубів. Треба вимагати від зеленського припинити витрачати гроші держ. бюджету на різну хрінь, та почати роботи зі створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї, а також засобів їх доставки. русня має розуміти, що за кожен такий "прильот" москва може отримати у відповідь ракету з VX, тоді загинуть мільйони кацапів.
17.06.2025 13:38 Ответить
в плані державного будівництва Україна це такий собі анті-Ізраїль, ми не упустимо свій шанс,що б його просрати )
17.06.2025 13:42 Ответить
Тобто в Україні при владі анти-євреї...?
17.06.2025 13:44 Ответить
При владі персонажі, які у випадку знищення України просто змінять місце проживання. Тому вони й не вважають за необхідне робити те, що треба - навіть якщо це викличе ненависть інших країн.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
17.06.2025 14:00 Ответить
 
 