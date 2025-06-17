Под завалами дома в Киеве могут оставаться до 14 человек, - КГГА

Под завалами девятиэтажного дома в Соломенском районе Киева, разрушенного в результате российского удара, могут находиться от 4 до 14 человек, которые не выходят на связь.

Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас трудно сказать реальное количество людей, которое может находиться под завалами. Только что нашли человека, к сожалению, погибшего. Деблокировали тело. Мы говорим о том, что здесь может находиться от 4 до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь", - отметил Ткаченко.

По его словам, после завершения спасательных работ будет решена судьба дома. Предварительно он не подлежит восстановлению, поэтому будет рассматриваться вариант нового строительства.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате массированной атаки России в ночь на 17 июня по всей территории Украины пострадали 139 человек, 15 - погибли.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.

