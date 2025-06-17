Брекельманс о ночной атаке РФ: Нидерланды будут неустанно поддерживать Украину
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отреагировал на мощную ночную атаку РФ в Украине, в частности по Киеву, и заявил, что Нидерланды и в дальнейшем будут поддерживать Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Поскольку сейчас внимание, вполне понятно, сосредоточено на Ближнем Востоке, Путин продолжает жестокую агрессию в Украине. Этой ночью снова был нанесен мощный удар, в том числе по Киеву. Но это не останется незамеченным. Мы будем неутомимо продолжать поддержку Украины и укреплять оборону", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.
