Брекельманс о ночной атаке РФ: Нидерланды будут неустанно поддерживать Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отреагировал на мощную ночную атаку РФ в Украине, в частности по Киеву, и заявил, что Нидерланды и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Поскольку сейчас внимание, вполне понятно, сосредоточено на Ближнем Востоке, Путин продолжает жестокую агрессию в Украине. Этой ночью снова был нанесен мощный удар, в том числе по Киеву. Но это не останется незамеченным. Мы будем неутомимо продолжать поддержку Украины и укреплять оборону", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ракетного удара РФ по Киеву устанавливаются личности 10 погибших: есть пропавшие без вести, - КГВА