РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
702 6

Брекельманс о ночной атаке РФ: Нидерланды будут неустанно поддерживать Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отреагировал на мощную ночную атаку РФ в Украине, в частности по Киеву, и заявил, что Нидерланды и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Поскольку сейчас внимание, вполне понятно, сосредоточено на Ближнем Востоке, Путин продолжает жестокую агрессию в Украине. Этой ночью снова был нанесен мощный удар, в том числе по Киеву. Но это не останется незамеченным. Мы будем неутомимо продолжать поддержку Украины и укреплять оборону", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате атаки врага на Киев погибли 15 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ракетного удара РФ по Киеву устанавливаются личности 10 погибших: есть пропавшие без вести, - КГВА

Автор: 

Нидерланды (1639) обстрел (29640)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відправ у пекло двох чуваків на різних кінцях світу.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:43 Ответить
дайте довгу дубину, щоб км на 1000 по кацапській морді можна було їбанути.. А вербально нас підтримувати не треба, у нас є свій потужний генератор вербальних заяв.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:49 Ответить
Ху#ня це все,пане Брейкнельманс....До речі,хто це?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:51 Ответить
Cпать не будуть ночами, чи як?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:03 Ответить
Скоро, нікого буде підтримувати! Але , дуже дякуємо...
показать весь комментарий
17.06.2025 13:17 Ответить
Потужними заявами? Дякуємо, померлим сьогодні значно від того легше.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:40 Ответить
 
 