Брекельманс про нічну атаку РФ: Нідерланди будуть невтомно підтримувати Україну
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відреагував на потужну нічну атаку РФ в Україні, зокрема по Києву, і заявив, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Оскільки зараз увага, цілком зрозуміло, зосереджена на Близькому Сході, Путін продовжує жорстоку агресію в Україні. Цієї ночі знову було завдано потужного удару, зокрема по Києву. Але це не залишиться непоміченим. Ми будемо невтомно продовжувати підтримку України та зміцнювати оборону", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей.
Василь Довганенко #609187
Dic Dolovo
Gary Grant
Дужан Міхал
Evgen Karpenko
Андрей Луценко #508803
