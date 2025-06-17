УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10041 відвідувач онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
702 6

Брекельманс про нічну атаку РФ: Нідерланди будуть невтомно підтримувати Україну

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відреагував на потужну нічну атаку РФ в Україні, зокрема по Києву, і заявив, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Оскільки зараз увага, цілком зрозуміло, зосереджена на Близькому Сході, Путін продовжує жорстоку агресію в Україні. Цієї ночі знову було завдано потужного удару, зокрема по Києву. Але це не залишиться непоміченим. Ми будемо невтомно продовжувати підтримку України та зміцнювати оборону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ракетного удару РФ по Києву встановлюються особи 10 загиблих: є зниклі безвісти, - КМВА

Автор: 

Нідерланди (1631) обстріл (30978) Брекельманс Рубен (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відправ у пекло двох чуваків на різних кінцях світу.
показати весь коментар
17.06.2025 12:43 Відповісти
дайте довгу дубину, щоб км на 1000 по кацапській морді можна було їбанути.. А вербально нас підтримувати не треба, у нас є свій потужний генератор вербальних заяв.
показати весь коментар
17.06.2025 12:49 Відповісти
Ху#ня це все,пане Брейкнельманс....До речі,хто це?
показати весь коментар
17.06.2025 12:51 Відповісти
Cпать не будуть ночами, чи як?
показати весь коментар
17.06.2025 13:03 Відповісти
Скоро, нікого буде підтримувати! Але , дуже дякуємо...
показати весь коментар
17.06.2025 13:17 Відповісти
Потужними заявами? Дякуємо, померлим сьогодні значно від того легше.
показати весь коментар
17.06.2025 14:40 Відповісти
 
 