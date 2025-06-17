Після ракетного удару РФ по Києву встановлюються особи 10 загиблих: є зниклі безвісти, - КМВА

У Києві триває ідентифікація загиблих після масованого удару Росії, зокрема внаслідок влучання ракети в багатоповерховий будинок у Солом’янському районі.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз встановлено особи чотирьох загиблих, ще понад десять - поки не ідентифіковані, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Крім цього, є зниклі безвісти. У місті оголошено День жалоби.

За інформацією медиків, постраждали щонайменше 114 осіб, 68 із них госпіталізовані. Серед поранених - двоє дітей у стані середньої тяжкості.

Унаслідок атаки пошкодження зафіксовано в семи районах Києва. У Соломʼянському районі ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, обвалилася частина секції; також постраждали гуртожиток та 5-поверховий будинок. У Святошинському районі дрон влучив у 12-поверхівку, зруйновано ліфтову шахту і прилеглі квартири. У Дарницькому - пошкоджено 20-поверховий будинок, будівлі та поїзд Укрзалізниці.

Загалом на понад 30 локаціях Києва зафіксовано значні руйнування, зокрема пошкодження авто, будівель і численні вирви від вибухів.

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

