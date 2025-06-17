"Шахеди" оточували Київ з різних боків, - Ігнат про нічну атаку на столицю

Під час нічної атаки на Київ російські війська випустили велику кількість безпілотників із різних напрямків.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Це справжній терор сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість дронів сьогодні була задіяна - 440. Із ними також ракети "Кинджал" і X-101, X-59/69 тощо. ... На жаль, не вдається знищувати більше", - зазначив він.

За словами Ігната, противник атакує із різних напрямків великою кількістю безпілотників різних типів.

"Цього разу шахедів було доволі багато. Із всіх 440 ударних БпЛА близько 280 були саме "шахеди". Величезна кількість цих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, решта зі східного та західного напрямків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки, які ми сьогодні бачимо, жахливі саме від великої кількості", - додав він.

Читайте: Є загроза обвалу конструкцій багатоповерхівки у Солом’янському районі Києва, - ДСНС

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Читайте: 18 червня оголошено Днем жалоби у Києві