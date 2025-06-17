"Шахеди" оточували Київ з різних боків, - Ігнат про нічну атаку на столицю
Під час нічної атаки на Київ російські війська випустили велику кількість безпілотників із різних напрямків.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Це справжній терор сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість дронів сьогодні була задіяна - 440. Із ними також ракети "Кинджал" і X-101, X-59/69 тощо. ... На жаль, не вдається знищувати більше", - зазначив він.
За словами Ігната, противник атакує із різних напрямків великою кількістю безпілотників різних типів.
"Цього разу шахедів було доволі багато. Із всіх 440 ударних БпЛА близько 280 були саме "шахеди". Величезна кількість цих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, решта зі східного та західного напрямків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки, які ми сьогодні бачимо, жахливі саме від великої кількості", - додав він.
Удар РФ по Києву
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.
Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Дії РигоАНАЛІВ, з помічниками в Україні, та їх служок у ВРУ, з 2022 року, цього ВИМАГАЮТЬ!
Це звичайне кацапське залякування , подібне вони робили у Бучі , коли впритул розстрілювали авто та гвалтували дітей.
Україна має доносити ЩОХВИЛИНИ світу, про дикунів з кацапстану, бо закордонні люди не вірять в жорстокість і дурість орків
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
риже патло
Сенаторам , що підтримують Україну, треба зробити Трампу взбучку у всіх ЗМІ
Нізькопробна брехня. В усіх школах побудовані нові укриття, так саме у багатьох дитячих садках, підвалах будинків і тд.
Цікаво, як за кацапською "логікою" у задрипаних селах є бомбосховища, а у Києві - "немає"...ідіоти, що ти, що твій куратор.
Друге можна розробити було давно ударні дрони та ними полювати за шахедами. Декілька беспілотників на водні моніторять з ІЧ камерами пересування шахедів, якщо є проблема з визначенням радарами або їх відсутністю, але судячи з того як телеграм канали детально поширюють шлях пересування шахедів, з оприділенням їх положення проблем немає.
І тоді на перехват запускати дрони перехоплювачі, та їх вартість буде десь 10 тис. за шт але це дешевше польоту авіації, чи ракет ППО і тим більше дешевше нанесеної шкоди.
Тому літаки використовують в одних регіонах, ппо- в інших.
Найкращий вихід беспілотники що будуть полювати на шахеди, але вже не піаритись на них як це зробили недавно по беспілотниках проти розвідувальних дронів, в результаті чого туди були прильоти.
Доречі кацапи на своїх авіа -форумах в **** від наших пілотів і техніків: «Я нє прєдставляю, что б такой вінігрєт бил б у нас ! Пісдєц мгновєнний ! Ну хахли !»
Зауважали...
Там 90 кг вибухівки, який впритул...і літають ці довбані шахеди вночі.
Необхідні балістичні ракети щоб вибивати хоча б гелікоптери на ближніх аеродромах, плюс це відтягне авіацію дальше та збільшить витрату їх ресурсу, яка є обмежена по годинах нальоту.