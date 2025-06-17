УКР
"Шахеди" оточували Київ з різних боків, - Ігнат про нічну атаку на столицю

Особливості нічної атаки на Київ 17 червня 2025 року

Під час нічної атаки на Київ російські війська випустили велику кількість безпілотників із різних напрямків.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Це справжній терор сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість дронів сьогодні була задіяна - 440. Із ними також ракети "Кинджал" і X-101, X-59/69 тощо. ... На жаль, не вдається знищувати більше", - зазначив він.

За словами Ігната, противник атакує із різних напрямків великою кількістю безпілотників різних типів.

"Цього разу шахедів було доволі багато. Із всіх 440 ударних БпЛА близько 280 були саме "шахеди". Величезна кількість цих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, решта зі східного та західного напрямків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки, які ми сьогодні бачимо, жахливі саме від великої кількості", - додав він.

Читайте: Є загроза обвалу конструкцій багатоповерхівки у Солом’янському районі Києва, - ДСНС

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Читайте: 18 червня оголошено Днем жалоби у Києві

+10
Чому ж їм дали долетіти до Київа? Шахеди можна спокійно збивати авіацією далеко за межами міст.
показати весь коментар
17.06.2025 11:56 Відповісти
+7
А якщо наступного разу по Києву прилетить не майже 200, а скажімо 400 шахедів, то що, в нас усе місто буде полихати? На четвертому році повномасштабки повинні бути дієві засоби протидії у достатній кількості, а не оці жалюгідні виправдання! А не можете впоратися - йдіть усі у відставку і дайте створити уряд національного порятунку!
показати весь коментар
17.06.2025 12:04 Відповісти
+4
Накануні G7 - блін, як оборзів хутин з приходом до влади Трампа. А Трамп сходи здриснув з зустрічі з переляку
риже патло
Сенаторам , що підтримують Україну, треба зробити Трампу взбучку у всіх ЗМІ
показати весь коментар
17.06.2025 12:01 Відповісти
А коли ОПа призначит командувачка ПС ЗС України? Чи не начасі!
показати весь коментар
17.06.2025 11:57 Відповісти
Московіти з *******, щоденно вишукують, через коригувальників, шляхи ударів по Україні!! Поки не буде дієвого знищення коригувальників, так і буде !! Законодавство України, упродовж 3.5 років, так і не має актуальних змін, з урахуванням їх актуальності, СЬОГОДЕННЮ!!
показати весь коментар
17.06.2025 11:57 Відповісти
Треба повертати смертну кару. До ЄС нам все одно, як рачки до моря..
показати весь коментар
17.06.2025 12:03 Відповісти
Ось коли будемо в ЄС і НАТО, тоді й відмінимо! А поки що, життя в Україні, щоденно цього вимагає, з 2014 року!
Дії РигоАНАЛІВ, з помічниками в Україні, та їх служок у ВРУ, з 2022 року, цього ВИМАГАЮТЬ!
показати весь коментар
17.06.2025 12:16 Відповісти
РигоАНАЛИ сьогодні в ВР разом з "Слугами урода" генпрокурора проголосували....
показати весь коментар
17.06.2025 13:15 Відповісти
це все лише про проактивність і реактивність
показати весь коментар
17.06.2025 12:00 Відповісти
Конча - Заспа - це ж теж Київ - чи Закарпаття?
показати весь коментар
17.06.2025 12:00 Відповісти
Оркам важливі кількісні втрати , тому бьють по багатоверхівкам
Це звичайне кацапське залякування , подібне вони робили у Бучі , коли впритул розстрілювали авто та гвалтували дітей.
Україна має доносити ЩОХВИЛИНИ світу, про дикунів з кацапстану, бо закордонні люди не вірять в жорстокість і дурість орків
показати весь коментар
17.06.2025 12:05 Відповісти
На війні завдання кількісних втрат ворогу є важливим для усіх, тому ми просто маємо діяти так само. А ще маємо бути самі переконані та переконувати всіх інших в тому, що є праві, що б не робили у відповідь. Бо саме Росія розпочала цю війну, і тепер ми маємо моральне та юридичне право нищити її як завгодно жорстоко (саме так вчиняє, наприклад, Ізраїль).
показати весь коментар
17.06.2025 12:43 Відповісти
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показати весь коментар
17.06.2025 13:51 Відповісти
Проти 400 шахедів не здатен захиститися ніхто, включно з Ізраїлем, США та московією також! Тут може бути лише єдиний варіант протидії: цивільні громадяни по можливості ховаються, а військові завдають удари у відповідь, які масовано нищать ворожі міста та їх населення. Якщо для цього треба вийти з усіх конвенцій, які цьому заважають, то треба з них виходити. Наприклад, я вчора з подивом дізнався, що ми на 4-й рік війни досі дотримуємося конвенції про заборону протипіхотних мін, це тоді, коли йде москальський піхотний наступ по всьому фронту! Ми маємо показати Трампу, що є на 2 порядки божевільнішими за росіян з їх Путлером, що йому безпечніше розібратися з його пристаркуватим друганом.
показати весь коментар
17.06.2025 12:36 Відповісти
Ховаються де? У Києві за весь час повномасштабки навіть не починали будувати укриття! І це вже не кажучи про те, що від ударів у відповідь мені легше не стане, якщо в мене зруйнують житло і я стану безхатьком. Навіщо я все життя сплачував цій державі податки? Щоб мені потім сказали, що нічого не можуть зробити і порадили терпіти і якось самому справлятися? Така держава мені й задарма не треба, хвй тоді відкривають кордони і дадуть всім бажаючим шанс на нормальне життя!
показати весь коментар
17.06.2025 12:49 Відповісти
" У Києві за весь час повномасштабки навіть не починали будувати укриття!"

Нізькопробна брехня. В усіх школах побудовані нові укриття, так саме у багатьох дитячих садках, підвалах будинків і тд.
показати весь коментар
17.06.2025 12:54 Відповісти
Та шо ти мені тут казки розповідаєш, в мене дві школи під боком, є там тільки стандартні підвали, а вночі вони взагалі наглухо закриті. Йди глядачам бидломарафону цю локшину на вуха вішай.
показати весь коментар
17.06.2025 12:57 Відповісти
Це де таке, кацапа? У всіх школах мого району обладнані бомбосховища. Вони відкриті 24/7.
показати весь коментар
17.06.2025 12:59 Відповісти
То ти мабуть живеш у якомусь іншому Києві, а скоріш за все у якомусь задрипаному селі, куди шахед раз на рік долітає, тому й пишеш тут оцю маячню. Або взагалі провладний скот на зарплаті.
показати весь коментар
17.06.2025 13:02 Відповісти
Кацапа, у нас немає іншого Києва.
Цікаво, як за кацапською "логікою" у задрипаних селах є бомбосховища, а у Києві - "немає"...ідіоти, що ти, що твій куратор.
показати весь коментар
17.06.2025 13:22 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 13:41 Відповісти
Тепер я вже на сто відсотків впевнений, що ти скотиняка на зарплаті. Це типова для бидлоботів поведінка - коли вас ловлять на відвертій брехні, ви одразу тавруєте людину як кацапа, зрадника, ухилятна і тд., ще й чергова маячня про кратора сюди ж. Ти навіть не зрозумів, до чого було написане про задрипане село. Нормально совість та самоповагу продавати, нічого не муляє? Чи їх в тебе взагалі ніколи не було?
показати весь коментар
17.06.2025 13:42 Відповісти
На якій брехні, кацапа? Де ти кого спіймало на чому, ботяро? У мене у кварталі 2 школи і 4 дітсадка, обидві школи і 2 з 4 дітсадків мають свої бомбосховища, ще 2 дітсадки знаходяться поряд зі школами і водять дітей у шкільні бомбосховища. "Спіймало" воно...себе за хвоста.
показати весь коментар
17.06.2025 15:07 Відповісти
Ти що сподіваєшся, що якщо ти більше разів повториш брехню, то вона стане правдою? Сорян, це так не праює. Ну хоча тобі ж напевно платять за кожний коментар, тоді все стає по своїх місцях. На цьому розмову з тобою закінчено. Ну а тобі дозволяю висиратися тут і далі, заробляй копійчину, бідосик.
показати весь коментар
17.06.2025 15:29 Відповісти
Платять тут скорійше тобі, кацапура кремлівська. Це ж чисто кремлівська тема - зраду розповсюджувати. А я описую те, що є насправді біля мого будинку в Києві.
показати весь коментар
17.06.2025 16:39 Відповісти
Казки з марафону до прикладу Ізраїль має 200 винищувачів, це по 4-6 ракет на одному, шахеди легко збиваються авіацією потрібні тільки дешеві ракети до них.

Друге можна розробити було давно ударні дрони та ними полювати за шахедами. Декілька беспілотників на водні моніторять з ІЧ камерами пересування шахедів, якщо є проблема з визначенням радарами або їх відсутністю, але судячи з того як телеграм канали детально поширюють шлях пересування шахедів, з оприділенням їх положення проблем немає.

І тоді на перехват запускати дрони перехоплювачі, та їх вартість буде десь 10 тис. за шт але це дешевше польоту авіації, чи ракет ППО і тим більше дешевше нанесеної шкоди.
показати весь коментар
17.06.2025 12:52 Відповісти
Україна не має 200 винищувачів. Україна має пестрий парк штучної кількості винищувачів, причому як мінімум 1 F-16 ми вже втратили від власного ППО.
Тому літаки використовують в одних регіонах, ппо- в інших.
показати весь коментар
17.06.2025 12:56 Відповісти
Перше я описав другу дешевшу можливість збивання шахедів, друге уже є лінк16 і проблема має бути усунена що призвела до трагедії, третє наразі немає ракет дешевих до них, їх віддали на близький схід, а бити дорогими економічно не вигідно та і їх обмежна кількість і треба економити для орківських крилатих ракет.

Найкращий вихід беспілотники що будуть полювати на шахеди, але вже не піаритись на них як це зробили недавно по беспілотниках проти розвідувальних дронів, в результаті чого туди були прильоти.
показати весь коментар
17.06.2025 13:02 Відповісти
Бро: пестрий = строкатий.
Доречі кацапи на своїх авіа -форумах в **** від наших пілотів і техніків: «Я нє прєдставляю, что б такой вінігрєт бил б у нас ! Пісдєц мгновєнний ! Ну хахли !»
Зауважали...
показати весь коментар
17.06.2025 13:31 Відповісти
По порядку. По-перше, будь-які ******* винищувачі не є найкращою зброєю проти шахедів. Тому, що шахеда крейсерська швидкість трохи більша за 100 км/год., а Ф-16, Міг-29, Су-27, Міраж, Гріфон та всі інші включно з Ф-35 на такій швидкості просто перестають триматися в повітрі і падають (у них посадкова швидкість більша). Це як полювати за пішоходом на боліді Формули-1. Я ще коли в 23 році розбився перший наш Міг, полюючи за шахедами, писав що треба мобілізовувати та закупати легкомоторну авіацію та встановлювати на ній підвісні гармати та блоки нурсів (дешево і сердито). По-друге, розведення зон відповідальності наземної ппо і винищувальної авіації це не від нестачі обох компонентів, а основа тактики застосування цих видів зброї (щоб не позбивати власні літаки).
показати весь коментар
17.06.2025 18:27 Відповісти
НУРСів??? Против Шахедів?? Ви взагалі розумієте, про що пишете? НУРСи - некеровані реактивні снаряди. Вони використовуються ВИКЛЮЧНО для ударів по наземних цілях. Попасти ними по Шахеду абсолютно нереально.
показати весь коментар
17.06.2025 19:17 Відповісти
Я розумію про що пишу (і дещо розуміюсь на темі ппо та бойової авіації, фахово розуміюсь). Фокус в тому, що яка-небудь умовна 'цесна' має таку ж швидкість, що і шахед. Тож вона може підлетіти до БПЛА практично впритул і стріляти з гондольної гармати чи касети з візуальним прицілюванням (як років 100 назад). А про необхідність застосування проти БПЛА тихохідних поршневих літаків нещодавно почав заявляти знаний авіаексперт полковник Світан (правда, я це розумів ще восени 2023 р. і пропонував на цьому ж форумі для початку мобілізувати легкомоторний авіапарк (який в країні до війни був чималенький) разом з їхніми пілотами).
показати весь коментар
17.06.2025 21:13 Відповісти
"може підлетіти до БПЛА практично впритул"

Там 90 кг вибухівки, який впритул...і літають ці довбані шахеди вночі.
показати весь коментар
17.06.2025 21:21 Відповісти
Потрібна не просто відплата (як заявив Умеров), а помста. Наприклад, працівники військових заводів, задіяних у виробництві літаків, ракет, авіабомб, БПЛА, це такі ж самі легітимні цілі, як і військовослужбовці - а вбити людину набагато простіше, ніж знищити якусь заводську будівлю за сотні чи навіть тисячі км так, щоб виробництво не можна було відновити. Знищимо працівників, в т.ч. і диверсійними методами, зупиняться й їхні заводи.
показати весь коментар
17.06.2025 12:09 Відповісти
скоро росія буде робити ще більше шахедів, хтось сумнівається? бабла у них достатньо. То ж що далі? Ще більші руїни і і ще більше жертв, і на цьому фоні ниття і ******* політиків? "захопливе" майбутнє тут чекає на нас, не даремно ж "иліти" своїх дітей уже давно вивезли разом з майном за кордон, а тут набудували бункерів для себе. Ви побудували собі бункерів? Не дешеве задоволення, не усім по кишені, якщо більш вірно, то переважній більшості не по кишені.
показати весь коментар
17.06.2025 12:16 Відповісти
Треба теж почати застосовувати масовані атаки на російські об'єкти, а не посилати по кілька безпілотників. До того ж великі БПЛА літакового типу, напевно, можна обладнати апаратурою постановлення перешкод та протираділокаційними ракетами. Ось летить такий рій, який ставить радіоперешкоди для атаки на нього, виявляє опромінення ворожих рлстта працює по його джерелу антирадарними ракетами... Вже ж маємо досвід використання сайдвіндерів класу повітря-повітря з морських дронів, то чому б не перенести щось аналогічне на дрони повітряні?
показати весь коментар
17.06.2025 12:21 Відповісти
Проблема в тому що орки мають багато авіації та гелікоптерів і збивають вони беспілотники дешевими ракетами з ІЧ наведенням а не дорогими радіолокаційними, можна відстрілювати пастки але вони мають вагу і це ще більше зменьшить ітак малу бойову частину або кількість пального.

Необхідні балістичні ракети щоб вибивати хоча б гелікоптери на ближніх аеродромах, плюс це відтягне авіацію дальше та збільшить витрату їх ресурсу, яка є обмежена по годинах нальоту.
показати весь коментар
17.06.2025 12:57 Відповісти
Вы спрашиваете, почему некому воевать. Целое Управление в ППО пиСтоБолов! Воевать некогда! Некому шахеды "гонять", все хотят рассказывать как это потужно делается! И пресслужбы всех ведомств потужно про свои здобутки отчитываются! Как раньше все без "коммуникаций" языком обходились?
показати весь коментар
17.06.2025 12:52 Відповісти
А все тому,що влада не несе відповідальності перед народом за свою діяльність,
показати весь коментар
17.06.2025 13:01 Відповісти
Вже не раз писав як Чечня одержала перемогу над кацапами маючи такий різний потенціал. Страхом. Вони залякали весь Кацапстан. У війні з дуже потужним нападником не може бути правил. Захищаючи від гвалтівника своїх рідних потрібно відлючити совість та людяність по відношенню до цього виродка. Тож диверсії нам в руки. Ракет ми все одно не маємо.
показати весь коментар
17.06.2025 13:46 Відповісти
Чечня победила в первый раз, потому что лидеры нации воевали! А не крысили! И практически все погибли, а потом кацапы перекупили некоторых и все. Не было сил, а теперь уже и желания что то менять!
показати весь коментар
17.06.2025 14:42 Відповісти
А ти впевнений, що "Чечня" перемогла? Це тому вона тепер зветься не Ічкерією, входить до складу РФ, є одним з найбільш дотаційних регіонів і тихенько відправляє своїх чоловіків на смерть? Цікава така перемога, не кажучи вже про шалені втрати серед цивільних на протязі двох війн.
показати весь коментар
17.06.2025 15:33 Відповісти
Впевнений. Бо зараз вони живуть за рахунок білобрисих росіян. І тримають іх в страху у всіх містах кацапії.
показати весь коментар
17.06.2025 15:43 Відповісти
А от я не дуже впевнений. Відсутність власної економіки і можливостей для розвитку, соціальна відсталість, відсутність законності і справедливості. Таке собі місце для життя. Прийнаймні особисто я б це точно не назвав перемогою.
показати весь коментар
17.06.2025 15:51 Відповісти
Якщо чесно, то чеченці ніколи не працювали на власну економіку самостійно. Закони гір їм до вподоби також. Це ж не зараз появилось, а було ще за часів совка. Там на них ,,панаєхавші,, і працювали. Місцеві були виключно на ,,хлібних,, місцях. Там вбити когось і принести гроші в родину це не кримінал, а доблесть. Ті з них, хто зараз воює з нами не є нашими реальними союзниками, а просто ситуативними. Просто вони хочуть бути замість пануючого клана Кадирова. Їм не потрібна демократія. Ім всім потрібна ситуація коли вони зможуть жити за рахунок когось іншого. На даний час овцейоб Кадирка живе за рахунок росіян. Далі буде хтось інший. Слова про вільну Чечню це прагнення до свободи грабежу всіх навкруги і щоб тобі нічого за це не було.
показати весь коментар
17.06.2025 16:58 Відповісти
Не розглядав ситуацію з такого боку, якщо чесно. Може щось в цьому і є.
показати весь коментар
17.06.2025 17:17 Відповісти
 
 