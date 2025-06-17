"Шахеды" окружали Киев с разных сторон, - Игнат о ночной атаке на столицу

Во время ночной атаки на Киев российские войска выпустили большое количество беспилотников с разных направлений.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Это настоящий террор сегодня пережил и Киев, и другие города. Огромное количество дронов сегодня было задействовано - 440. С ними также ракеты "Кинжал" и X-101, X-59/69 и так далее. ... К сожалению, не удается уничтожать больше", - отметил он.

По словам Игната, противник атакует с разных направлений большим количеством беспилотников различных типов.

"На этот раз шахедов было довольно много. Из всех 440 ударных БпЛА около 280 были именно "шахеды". Огромное количество этих шахедов просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные с восточного и западного направлений, атакуя столицу в разных районах. Поэтому последствия, которые мы сегодня видим, ужасные именно от большого количества", - добавил он.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Читайте: 18 июня объявлен Днем траура в Киеве