"Шахеды" окружали Киев с разных сторон, - Игнат о ночной атаке на столицу

Особенности ночной атаки на Киев 17 июня 2025 года

Во время ночной атаки на Киев российские войска выпустили большое количество беспилотников с разных направлений.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Это настоящий террор сегодня пережил и Киев, и другие города. Огромное количество дронов сегодня было задействовано - 440. С ними также ракеты "Кинжал" и X-101, X-59/69 и так далее. ... К сожалению, не удается уничтожать больше", - отметил он.

По словам Игната, противник атакует с разных направлений большим количеством беспилотников различных типов.

"На этот раз шахедов было довольно много. Из всех 440 ударных БпЛА около 280 были именно "шахеды". Огромное количество этих шахедов просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные с восточного и западного направлений, атакуя столицу в разных районах. Поэтому последствия, которые мы сегодня видим, ужасные именно от большого количества", - добавил он.

Читайте: Есть угроза обвала конструкций многоэтажки в Соломенском районе Киева, - ГСЧС

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Читайте: 18 июня объявлен Днем траура в Киеве

Киев (26139) обстрел (29640) Воздушные силы (2691) Игнат Юрий (632)
Топ комментарии
+10
Чому ж їм дали долетіти до Київа? Шахеди можна спокійно збивати авіацією далеко за межами міст.
17.06.2025 11:56
+7
А якщо наступного разу по Києву прилетить не майже 200, а скажімо 400 шахедів, то що, в нас усе місто буде полихати? На четвертому році повномасштабки повинні бути дієві засоби протидії у достатній кількості, а не оці жалюгідні виправдання! А не можете впоратися - йдіть усі у відставку і дайте створити уряд національного порятунку!
17.06.2025 12:04
+4
Накануні G7 - блін, як оборзів хутин з приходом до влади Трампа. А Трамп сходи здриснув з зустрічі з переляку
риже патло
Сенаторам , що підтримують Україну, треба зробити Трампу взбучку у всіх ЗМІ
17.06.2025 12:01
Чому ж їм дали долетіти до Київа? Шахеди можна спокійно збивати авіацією далеко за межами міст.
17.06.2025 11:56
А коли ОПа призначит командувачка ПС ЗС України? Чи не начасі!
17.06.2025 11:57
Московіти з *******, щоденно вишукують, через коригувальників, шляхи ударів по Україні!! Поки не буде дієвого знищення коригувальників, так і буде !! Законодавство України, упродовж 3.5 років, так і не має актуальних змін, з урахуванням їх актуальності, СЬОГОДЕННЮ!!
17.06.2025 11:57
Треба повертати смертну кару. До ЄС нам все одно, як рачки до моря..
17.06.2025 12:03
Ось коли будемо в ЄС і НАТО, тоді й відмінимо! А поки що, життя в Україні, щоденно цього вимагає, з 2014 року!
Дії РигоАНАЛІВ, з помічниками в Україні, та їх служок у ВРУ, з 2022 року, цього ВИМАГАЮТЬ!
17.06.2025 12:16
РигоАНАЛИ сьогодні в ВР разом з "Слугами урода" генпрокурора проголосували....
показать весь комментарий
це все лише про проактивність і реактивність
17.06.2025 12:00
Конча - Заспа - це ж теж Київ - чи Закарпаття?
17.06.2025 12:00
Оркам важливі кількісні втрати , тому бьють по багатоверхівкам
Це звичайне кацапське залякування , подібне вони робили у Бучі , коли впритул розстрілювали авто та гвалтували дітей.
Україна має доносити ЩОХВИЛИНИ світу, про дикунів з кацапстану, бо закордонні люди не вірять в жорстокість і дурість орків
17.06.2025 12:05
На війні завдання кількісних втрат ворогу є важливим для усіх, тому ми просто маємо діяти так само. А ще маємо бути самі переконані та переконувати всіх інших в тому, що є праві, що б не робили у відповідь. Бо саме Росія розпочала цю війну, і тепер ми маємо моральне та юридичне право нищити її як завгодно жорстоко (саме так вчиняє, наприклад, Ізраїль).
17.06.2025 12:43
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
17.06.2025 13:51
Накануні G7 - блін, як оборзів хутин з приходом до влади Трампа. А Трамп сходи здриснув з зустрічі з переляку
риже патло
Сенаторам , що підтримують Україну, треба зробити Трампу взбучку у всіх ЗМІ
17.06.2025 12:01
А якщо наступного разу по Києву прилетить не майже 200, а скажімо 400 шахедів, то що, в нас усе місто буде полихати? На четвертому році повномасштабки повинні бути дієві засоби протидії у достатній кількості, а не оці жалюгідні виправдання! А не можете впоратися - йдіть усі у відставку і дайте створити уряд національного порятунку!
17.06.2025 12:04
Проти 400 шахедів не здатен захиститися ніхто, включно з Ізраїлем, США та московією також! Тут може бути лише єдиний варіант протидії: цивільні громадяни по можливості ховаються, а військові завдають удари у відповідь, які масовано нищать ворожі міста та їх населення. Якщо для цього треба вийти з усіх конвенцій, які цьому заважають, то треба з них виходити. Наприклад, я вчора з подивом дізнався, що ми на 4-й рік війни досі дотримуємося конвенції про заборону протипіхотних мін, це тоді, коли йде москальський піхотний наступ по всьому фронту! Ми маємо показати Трампу, що є на 2 порядки божевільнішими за росіян з їх Путлером, що йому безпечніше розібратися з його пристаркуватим друганом.
17.06.2025 12:36
Ховаються де? У Києві за весь час повномасштабки навіть не починали будувати укриття! І це вже не кажучи про те, що від ударів у відповідь мені легше не стане, якщо в мене зруйнують житло і я стану безхатьком. Навіщо я все життя сплачував цій державі податки? Щоб мені потім сказали, що нічого не можуть зробити і порадили терпіти і якось самому справлятися? Така держава мені й задарма не треба, хвй тоді відкривають кордони і дадуть всім бажаючим шанс на нормальне життя!
17.06.2025 12:49
" У Києві за весь час повномасштабки навіть не починали будувати укриття!"

Нізькопробна брехня. В усіх школах побудовані нові укриття, так саме у багатьох дитячих садках, підвалах будинків і тд.
17.06.2025 12:54
Та шо ти мені тут казки розповідаєш, в мене дві школи під боком, є там тільки стандартні підвали, а вночі вони взагалі наглухо закриті. Йди глядачам бидломарафону цю локшину на вуха вішай.
17.06.2025 12:57
Це де таке, кацапа? У всіх школах мого району обладнані бомбосховища. Вони відкриті 24/7.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:59
То ти мабуть живеш у якомусь іншому Києві, а скоріш за все у якомусь задрипаному селі, куди шахед раз на рік долітає, тому й пишеш тут оцю маячню. Або взагалі провладний скот на зарплаті.
17.06.2025 13:02
Кацапа, у нас немає іншого Києва.
Цікаво, як за кацапською "логікою" у задрипаних селах є бомбосховища, а у Києві - "немає"...ідіоти, що ти, що твій куратор.
17.06.2025 13:22 Ответить
17.06.2025 13:41
Тепер я вже на сто відсотків впевнений, що ти скотиняка на зарплаті. Це типова для бидлоботів поведінка - коли вас ловлять на відвертій брехні, ви одразу тавруєте людину як кацапа, зрадника, ухилятна і тд., ще й чергова маячня про кратора сюди ж. Ти навіть не зрозумів, до чого було написане про задрипане село. Нормально совість та самоповагу продавати, нічого не муляє? Чи їх в тебе взагалі ніколи не було?
17.06.2025 13:42
На якій брехні, кацапа? Де ти кого спіймало на чому, ботяро? У мене у кварталі 2 школи і 4 дітсадка, обидві школи і 2 з 4 дітсадків мають свої бомбосховища, ще 2 дітсадки знаходяться поряд зі школами і водять дітей у шкільні бомбосховища. "Спіймало" воно...себе за хвоста.
17.06.2025 15:07
Ти що сподіваєшся, що якщо ти більше разів повториш брехню, то вона стане правдою? Сорян, це так не праює. Ну хоча тобі ж напевно платять за кожний коментар, то
17.06.2025 15:29 Ответить
Платять тут скорійше тобі, кацапура кремлівська. Це ж чисто кремлівська тема - зраду розповсюджувати. А я описую те, що є насправді біля мого будинку в Києві.
17.06.2025 16:39 Ответить
Казки з марафону до прикладу Ізраїль має 200 винищувачів, це по 4-6 ракет на одному, шахеди легко збиваються авіацією потрібні тільки дешеві ракети до них.

Друге можна розробити було давно ударні дрони та ними полювати за шахедами. Декілька беспілотників на водні моніторять з ІЧ камерами пересування шахедів, якщо є проблема з визначенням радарами або їх відсутністю, але судячи з того як телеграм канали детально поширюють шлях пересування шахедів, з оприділенням їх положення проблем немає.

І тоді на перехват запускати дрони перехоплювачі, та їх вартість буде десь 10 тис. за шт але це дешевше польоту авіації, чи ракет ППО і тим більше дешевше нанесеної шкоди.
17.06.2025 12:52 Ответить
Україна не має 200 винищувачів. Україна має пестрий парк штучної кількості винищувачів, причому як мінімум 1 F-16 ми вже втратили від власного ППО.
Тому літаки використовують в одних регіонах, ппо- в інших.
17.06.2025 12:56 Ответить
Перше я описав другу дешевшу можливість збивання шахедів, друге уже є лінк16 і проблема має бути усунена що призвела до трагедії, третє наразі немає ракет дешевих до них, їх віддали на близький схід, а бити дорогими економічно не вигідно та і їх обмежна кількість і треба економити для орківських крилатих ракет.

Найкращий вихід беспілотники що будуть полювати на шахеди, але вже не піаритись на них як це зробили недавно по беспілотниках проти розвідувальних дронів, в результаті чого туди були прильоти.
17.06.2025 13:02 Ответить
Бро: пестрий = строкатий.
Доречі кацапи на своїх авіа -форумах в **** від наших пілотів і техніків: «Я нє прєдставляю, что б такой вінігрєт бил б у нас ! Пісдєц мгновєнний ! Ну хахли !»
Зауважали...
17.06.2025 13:31 Ответить
По порядку. По-перше, будь-які ******* винищувачі не є найкращою зброєю проти шахедів. Тому, що шахеда крейсерська швидкість трохи більша за 100 км/год., а Ф-16, Міг-29, Су-27, Міраж, Гріфон та всі інші включно з Ф-35 на такій швидкості просто перестають триматися в повітрі і падають (у них посадкова швидкість більша). Це як полювати за пішоходом на боліді Формули-1. Я ще коли в 23 році розбився перший наш Міг, полюючи за шахедами, писав що треба мобілізовувати та закупати легкомоторну авіацію та встановлювати на ній підвісні гармати та блоки нурсів (дешево і сердито). По-друге, розведення зон відповідальності наземної ппо і винищувальної авіації це не від нестачі обох компонентів, а основа тактики застосування цих видів зброї (щоб не позбивати власні літаки).
17.06.2025 18:27 Ответить
НУРСів??? Против Шахедів?? Ви взагалі розумієте, про що пишете? НУРСи - некеровані реактивні снаряди. Вони використовуються ВИКЛЮЧНО для ударів по наземних цілях. Попасти ними по Шахеду абсолютно нереально.
17.06.2025 19:17 Ответить
Я розумію про що пишу (і дещо розуміюсь на темі ппо та бойової авіації, фахово розуміюсь). Фокус в тому, що яка-небудь умовна 'цесна' має таку ж швидкість, що і шахед. Тож вона може підлетіти до БПЛА практично впритул і стріляти з гондольної гармати чи касети з візуальним прицілюванням (як років 100 назад). А про необхідність застосування проти БПЛА тихохідних поршневих літаків нещодавно почав заявляти знаний авіаексперт полковник Світан (правда, я це розумів ще восени 2023 р. і пропонував на цьому ж форумі для початку мобілізувати легкомоторний авіапарк (який в країні до війни був чималенький) разом з їхніми пілотами).
17.06.2025 21:13 Ответить
"може підлетіти до БПЛА практично впритул"

Там 90 кг вибухівки, який впритул...і літають ці довбані шахеди вночі.
17.06.2025 21:21 Ответить
Потрібна не просто відплата (як заявив Умеров), а помста. Наприклад, працівники військових заводів, задіяних у виробництві літаків, ракет, авіабомб, БПЛА, це такі ж самі легітимні цілі, як і військовослужбовці - а вбити людину набагато простіше, ніж знищити якусь заводську будівлю за сотні чи навіть тисячі км так, щоб виробництво не можна було відновити. Знищимо працівників, в т.ч. і диверсійними методами, зупиняться й їхні заводи.
17.06.2025 12:09 Ответить
скоро росія буде робити ще більше шахедів, хтось сумнівається? бабла у них достатньо. То ж що далі? Ще більші руїни і і ще більше жертв, і на цьому фоні ниття і ******* політиків? "захопливе" майбутнє тут чекає на нас, не даремно ж "иліти" своїх дітей уже давно вивезли разом з майном за кордон, а тут набудували бункерів для себе. Ви побудували собі бункерів? Не дешеве задоволення, не усім по кишені, якщо більш вірно, то переважній більшості не по кишені.
17.06.2025 12:16 Ответить
Треба теж почати застосовувати масовані атаки на російські об'єкти, а не посилати по кілька безпілотників. До того ж великі БПЛА літакового типу, напевно, можна обладнати апаратурою постановлення перешкод та протираділокаційними ракетами. Ось летить такий рій, який ставить радіоперешкоди для атаки на нього, виявляє опромінення ворожих рлстта працює по його джерелу антирадарними ракетами... Вже ж маємо досвід використання сайдвіндерів класу повітря-повітря з морських дронів, то чому б не перенести щось аналогічне на дрони повітряні?
17.06.2025 12:21 Ответить
Проблема в тому що орки мають багато авіації та гелікоптерів і збивають вони беспілотники дешевими ракетами з ІЧ наведенням а не дорогими радіолокаційними, можна відстрілювати пастки але вони мають вагу і це ще більше зменьшить ітак малу бойову частину або кількість пального.

Необхідні балістичні ракети щоб вибивати хоча б гелікоптери на ближніх аеродромах, плюс це відтягне авіацію дальше та збільшить витрату їх ресурсу, яка є обмежена по годинах нальоту.
17.06.2025 12:57 Ответить
Вы спрашиваете, почему некому воевать. Целое Управление в ППО пиСтоБолов! Воевать некогда! Некому шахеды "гонять", все хотят рассказывать как это потужно делается! И пресслужбы всех ведомств потужно про свои здобутки отчитываются! Как раньше все без "коммуникаций" языком обходились?
17.06.2025 12:52 Ответить
А все тому,що влада не несе відповідальності перед народом за свою діяльність,
17.06.2025 13:01 Ответить
Вже не раз писав як Чечня одержала перемогу над кацапами маючи такий різний потенціал. Страхом. Вони залякали весь Кацапстан. У війні з дуже потужним нападником не може бути правил. Захищаючи від гвалтівника своїх рідних потрібно відлючити совість та людяність по відношенню до цього виродка. Тож диверсії нам в руки. Ракет ми все одно не маємо.
17.06.2025 13:46 Ответить
Чечня победила в первый раз, потому что лидеры нации воевали! А не крысили! И практически все погибли, а потом кацапы перекупили некоторых и все. Не было сил, а теперь уже и желания что то менять!
17.06.2025 14:42 Ответить
А ти впевнений, що "Чечня" перемогла? Це тому вона тепер зветься не Ічкерією, входить до складу РФ, є одним з найбільш дотаційних регіонів і тихенько відправляє своїх чоловіків на смерть? Цікава така перемога, не кажучи вже про шалені втрати серед цивільних на протязі двох війн.
17.06.2025 15:33 Ответить
Впевнений. Бо зараз вони живуть за рахунок білобрисих росіян. І тримають іх в страху у всіх містах кацапії.
17.06.2025 15:43 Ответить
А от я не дуже впевнений. Відсутність власної економіки і можливостей для розвитку, соціальна відсталість, відсутність законності і справедливості. Таке собі місце для життя. Прийнаймні особисто я б це точно не назвав перемогою.
17.06.2025 15:51 Ответить
Якщо чесно, то чеченці ніколи не працювали на власну економіку самостійно. Закони гір їм до вподоби також. Це ж не зараз появилось, а було ще за часів совка. Там на них ,,панаєхавші,, і працювали. Місцеві були виключно на ,,хлібних,, місцях. Там вбити когось і принести гроші в родину це не кримінал, а доблесть. Ті з них, хто зараз воює з нами не є нашими реальними союзниками, а просто ситуативними. Просто вони хочуть бути замість пануючого клана Кадирова. Їм не потрібна демократія. Ім всім потрібна ситуація коли вони зможуть жити за рахунок когось іншого. На даний час овцейоб Кадирка живе за рахунок росіян. Далі буде хтось інший. Слова про вільну Чечню це прагнення до свободи грабежу всіх навкруги і щоб тобі нічого за це не було.
17.06.2025 16:58 Ответить
Не розглядав ситуацію з такого боку, якщо чесно. Може щось в цьому і є.
17.06.2025 17:17 Ответить
 
 