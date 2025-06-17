"Шахеды" окружали Киев с разных сторон, - Игнат о ночной атаке на столицу
Во время ночной атаки на Киев российские войска выпустили большое количество беспилотников с разных направлений.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Это настоящий террор сегодня пережил и Киев, и другие города. Огромное количество дронов сегодня было задействовано - 440. С ними также ракеты "Кинжал" и X-101, X-59/69 и так далее. ... К сожалению, не удается уничтожать больше", - отметил он.
По словам Игната, противник атакует с разных направлений большим количеством беспилотников различных типов.
"На этот раз шахедов было довольно много. Из всех 440 ударных БпЛА около 280 были именно "шахеды". Огромное количество этих шахедов просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные с восточного и западного направлений, атакуя столицу в разных районах. Поэтому последствия, которые мы сегодня видим, ужасные именно от большого количества", - добавил он.
Удар РФ по Киеву
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.
В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
Дії РигоАНАЛІВ, з помічниками в Україні, та їх служок у ВРУ, з 2022 року, цього ВИМАГАЮТЬ!
Це звичайне кацапське залякування , подібне вони робили у Бучі , коли впритул розстрілювали авто та гвалтували дітей.
Україна має доносити ЩОХВИЛИНИ світу, про дикунів з кацапстану, бо закордонні люди не вірять в жорстокість і дурість орків
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
риже патло
Сенаторам , що підтримують Україну, треба зробити Трампу взбучку у всіх ЗМІ
Нізькопробна брехня. В усіх школах побудовані нові укриття, так саме у багатьох дитячих садках, підвалах будинків і тд.
Цікаво, як за кацапською "логікою" у задрипаних селах є бомбосховища, а у Києві - "немає"...ідіоти, що ти, що твій куратор.
Друге можна розробити було давно ударні дрони та ними полювати за шахедами. Декілька беспілотників на водні моніторять з ІЧ камерами пересування шахедів, якщо є проблема з визначенням радарами або їх відсутністю, але судячи з того як телеграм канали детально поширюють шлях пересування шахедів, з оприділенням їх положення проблем немає.
І тоді на перехват запускати дрони перехоплювачі, та їх вартість буде десь 10 тис. за шт але це дешевше польоту авіації, чи ракет ППО і тим більше дешевше нанесеної шкоди.
Тому літаки використовують в одних регіонах, ппо- в інших.
Найкращий вихід беспілотники що будуть полювати на шахеди, але вже не піаритись на них як це зробили недавно по беспілотниках проти розвідувальних дронів, в результаті чого туди були прильоти.
Доречі кацапи на своїх авіа -форумах в **** від наших пілотів і техніків: «Я нє прєдставляю, что б такой вінігрєт бил б у нас ! Пісдєц мгновєнний ! Ну хахли !»
Зауважали...
Там 90 кг вибухівки, який впритул...і літають ці довбані шахеди вночі.
Необхідні балістичні ракети щоб вибивати хоча б гелікоптери на ближніх аеродромах, плюс це відтягне авіацію дальше та збільшить витрату їх ресурсу, яка є обмежена по годинах нальоту.