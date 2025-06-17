РУС
3 970 8

Есть угроза обрушения конструкций многоэтажного дома в Соломенском районе Киева, - ГСЧС

Удар РФ по дому в Киеве. Есть угроза обрушения

На месте удара РФ по дому в Соломенском районе Киева есть угроза обвала конструкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обвала конструкций. Пострадали 15 человек. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали женщину", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

кацапські уроди, горіти вам в пеклі !

.
17.06.2025 11:29 Ответить
Будьте уважними і міцними!
17.06.2025 11:30 Ответить
путін , здохни падло , та дай спокій , сучий ти потрох 👹
17.06.2025 11:31 Ответить
Війна це наука, а не пригати по сцені. Поки країною командує шоумен, перемоги не буде.
17.06.2025 11:33 Ответить
Де ваш Черчіль ?

https://www.youtube.com/shorts/-jikln9y1Wk
17.06.2025 11:57 Ответить
На жаль так, бо видно, що будинок з цегли...
17.06.2025 13:02 Ответить
 
 