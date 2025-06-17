Есть угроза обрушения конструкций многоэтажного дома в Соломенском районе Киева, - ГСЧС
На месте удара РФ по дому в Соломенском районе Киева есть угроза обвала конструкций.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обвала конструкций. Пострадали 15 человек. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали женщину", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Киеву
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.
В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
https://www.youtube.com/shorts/-jikln9y1Wk