Есть угроза обрушения конструкций многоэтажного дома в Соломенском районе Киева, - ГСЧС

На месте удара РФ по дому в Соломенском районе Киева есть угроза обвала конструкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обвала конструкций. Пострадали 15 человек. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали женщину", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.