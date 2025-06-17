УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
3 970 8

Є загроза обвалу конструкцій багатоповерхівки у Солом’янському районі Києва, - ДСНС

Удар РФ по будинку в Києві. Є загроза обвалу

На місці удару РФ по будинку в Солом'янському районі Києва є загроза обвалу конструкцій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. Постраждали 15 людей. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Автор: 

Київ (20188) обстріл (30978) ДСНС (5288)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапські уроди, горіти вам в пеклі !

.
показати весь коментар
17.06.2025 11:29 Відповісти
Будьте уважними і міцними!
показати весь коментар
17.06.2025 11:30 Відповісти
путін , здохни падло , та дай спокій , сучий ти потрох 👹
показати весь коментар
17.06.2025 11:31 Відповісти
Війна це наука, а не пригати по сцені. Поки країною командує шоумен, перемоги не буде.
показати весь коментар
17.06.2025 11:33 Відповісти
Де ваш Черчіль ?

https://www.youtube.com/shorts/-jikln9y1Wk
показати весь коментар
17.06.2025 11:57 Відповісти
На жаль так, бо видно, що будинок з цегли...
показати весь коментар
17.06.2025 13:02 Відповісти
 
 