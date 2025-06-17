Є загроза обвалу конструкцій багатоповерхівки у Солом’янському районі Києва, - ДСНС
На місці удару РФ по будинку в Солом'янському районі Києва є загроза обвалу конструкцій.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. Постраждали 15 людей. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку", - йдеться в повідомленні.
Удар РФ по Києву
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.
Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
