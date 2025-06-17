18 июня объявлен Днем траура в Киеве

В Киеве 18 июня объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.



18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - отметил глава города.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

