18 июня объявлен Днем траура в Киеве

В Киеве 18 июня 2025 года объявлен День траура

В Киеве 18 июня объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - отметил глава города.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Потрібно негайно випускати ракети , а не розпускати слюні !
17.06.2025 11:51 Ответить
19 повинно бути день жалоби у мацкве ! Але ж, там стільки друзів по КВК.
17.06.2025 12:02 Ответить
За що ?! За малу кількість загиблих людей?!!!!!!! Поясни , за що !
17.06.2025 12:11 Ответить
Кацапе,правильно писати Харків, а не Харькив ! Ти спалився підор , !
17.06.2025 12:15 Ответить
Маю інші пропозиції...
День зеленого лицемірства....
День шашликів...
День, ми це зробили разом...

Що саме цікаве, підараси на демонстрацію, можуть зібратися, і притому їх захищають, інші підараси...
А громадяни неможуть, бо не на часі, війна...
А клоун і Ко, глумляться як можуть над лохами...радійте...
17.06.2025 12:55 Ответить
а ввечері потужний гундос "мої співчуття загиблим"
17.06.2025 14:41 Ответить
 
 