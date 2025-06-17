БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Окупанти вдарили по залізниці у Києві та області, пошкоджено вагони з зерном

РФ вдарила по залізниці Києва та області 17 червня 2025 року

У ніч проти 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Київ, сьогодняшній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Втім. Без шансів. Все буде оперативно відновлено", – наголосив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Зазначається, що на рух пасажирських поїзді атака не вплинула.

Як повідомлялося, уночі та зранку 28 травня російські військові атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Харківській, Донецькій та Сумській областях.

