Окупанти вдарили по залізниці у Києві та області, пошкоджено вагони з зерном
У ніч проти 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Київ, сьогодняшній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Втім. Без шансів. Все буде оперативно відновлено", – наголосив голова правління компанії Олександр Перцовський.
Зазначається, що на рух пасажирських поїзді атака не вплинула.
Як повідомлялося, уночі та зранку 28 травня російські військові атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Харківській, Донецькій та Сумській областях.
