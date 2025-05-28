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Ворог атакував залізничну інфраструктуру у трьох областях

Ворог атакував залізничну інфраструктуру у трьох областях

Уночі та зранку 28 травня російські військові атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Харківській, Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на Харківщині уламки БПЛА потрапили на колію – залізничники тимчасово перекривали рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона. Наразі рух відновлено.

На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку місто перебувало під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.

На Сумщині ворожий БПЛА незначно пошкодив колію, але рух ділянкою здійснюється без затримок.

Як наголосили в "Укрзалізниці", жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів немає. Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною.

Нагадаємо, російські військові вранці 23 травня атакували залізницю у Чернівецькій області.

Автор: 

Сумська область (135) Укрзалізниця (4803) Донецька область (194) Харківська область (10)


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