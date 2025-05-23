Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області

Російські військові вранці 23 травня атакували залізницю у Чернівецькій області.

Пр це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, водночас жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Рух поїздів продовжується без змін.

Якк повідомлялося, 18 травня російські військові вкотре завдали удару по залізничній інфраструктурі Херсона. Унаслідок обстрілу був уражений пасажирський локомотив. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу.

А вночі 1 травня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області.