Ворог обстріляв залізничну інфраструктуру Херсона, пошкоджено локомотив

Увечері, 18 травня, російські військові вкотре завдали удару по залізничній інфраструктурі Херсона.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажири та працівники компанії не постраждали, проте внаслідок обстрілу був уражений пасажирський локомотив.

Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу.

Після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки пасажирів з Херсона до Миколаєва.

Рух усіх поїздів відбувася за графіком.

Як повідомлялося, уночі 1 травня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області.