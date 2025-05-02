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Ворог атакував локомотиворемонтний заводу у Запоріжжі, – "Укрзалізниця"

Ворог атакува локомотиворемонтний завод у Запоріжжі

У ніч проти 2 травня російські військові атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві – це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, уночі 1 травня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області.

Автор: 

завод (739) Запоріжжя (511) Укрзалізниця (4775)


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