18 червня оголошено Днем жалоби у Києві
У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки РФ.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - зазначив очільник міста.
Удар РФ по Києву
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.
Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
День зеленого лицемірства....
День шашликів...
День, ми це зробили разом...
Що саме цікаве, підараси на демонстрацію, можуть зібратися, і притому їх захищають, інші підараси...
А громадяни неможуть, бо не на часі, війна...
А клоун і Ко, глумляться як можуть над лохами...радійте...