Доба на Донеччині: ворог бив по 18 населених пунктах, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Рф продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Протягом минулої доби, 16 червня, обстріли фіксували у дев’яти населених пунктах. Внаслідок атак є загиблий серед цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

16 червня о 12:00 у м. Родинське ворожий FPV-дрон знищив автомобіль "ГАЗЕЛЬ", який перебував в оренді КП "Господар" Покровської міської ради. Інформація щодо постраждалих не надходила.

О 16:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) західної частини м.Покровськ, в результаті чого:

загинув чоловік 1968 р.н.;

пошкоджено приватний будинок.

Також надійшла інформація, що 15 червня у західній частині міста Покровськ ворожим обстрілом зруйновано приватний будинок, а у північній частині Покровська FPV-дроном пошкоджене приватне авто Seat Leon. Інформація про постраждалих не надходила.

По Добропіллю Росія вдарила двома БПЛА "Герань-2"– пошкоджено три будинки в приватному секторі. Ще два безпілотники пошкодили три будинки в Новому Донбасі.

У Шаховому внаслідок влучання бомби "КАБ-250" руйнувань зазнав приватний будинок. Через дронові атаки в Золотому Колодязі пошкоджено крамницю, у Грузькому – клуб, зупинку громадського транспорту і дитячий майданчик.

Краматорський район

По Дмитро-Дар’ївці Олександрівської ТГ ворог вдарив двома БПЛА "Герань-2" – є поранений, пошкоджено 4 приватних будинки, 2 нежитлових приміщення.

У Краматорську внаслідок влучання дрону пошкоджено будівлю поштової служби та автомийку. У Святогірську ворожий безпілотник пошкодив базу відпочинку.

Лиман пережив атаки FPV-дронами та артилерією – пошкоджено три приватних оселі, будинок культури, цивільний автобус. У Новоселівці – один пошкоджений будинок.

На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" та спрямували дрон – пошкодили 5 приватних будинків. Ще 5 осель пошкоджено внаслідок артобстрілу в Білокузьминівці. У Яблунівці дрон поцілив у приватне домогосподарство.

У Зарічному пошкоджено будинок. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

У Дронівці Бахмутського району дрон поцілив у автомобіль комунального підприємства.

