Рашисти обстріляли 4 райони Донеччини: 6 людей загинули, є поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 15 червня 2025 року, війська РФ обстрілювали 4 райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
Через ворожий обстріл у Багатирі Великоновосілківської громади 3 людини загинули.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено будинок, ще 3 - у Новому Донбасі. У Покровську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено крамницю і 6 будинків.
Краматорський район
За даними ОВА, уДробишевому Лиманської громади пошкоджено 3 будинки і газогін. У Святогірську пошкоджено 2 будинки. У Краматорську пошкоджено 2 підприємства. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено склад; у Староварварівці будинок, склад і техніку. В Іллінівці пошкоджено 2 теплиці. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 6 будинків і сільгосптехніку.
