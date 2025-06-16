Рашисти обстріляли 4 райони Донеччини: 6 людей загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 15 червня 2025 року, війська РФ обстрілювали 4 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

Через ворожий обстріл у Багатирі Великоновосілківської громади 3 людини загинули.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено будинок, ще 3 - у Новому Донбасі. У Покровську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено крамницю і 6 будинків.

Краматорський район

За даними ОВА, уДробишевому Лиманської громади пошкоджено 3 будинки і газогін. У Святогірську пошкоджено 2 будинки. У Краматорську пошкоджено 2 підприємства. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено склад; у Староварварівці будинок, склад і техніку. В Іллінівці пошкоджено 2 теплиці. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків і сільгосптехніку.



















