Рашисты обстреляли 4 района Донецкой области: 6 человек погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 15 июня 2025 года, войска РФ обстреливали 4 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район
Из-за вражеского обстрела в Богатыре Великоновоселковской громады 3 человека погибли.
Покровский район
В Доброполье поврежден дом, еще 3 - в Новом Донбассе. В Покровске 2 человека погибли и 3 ранены, повреждена многоэтажка; в Родинском повреждена многоэтажка. В Золотом Колодязе Шаховской громады поврежден магазин и 6 домов.
Краматорский район
По данным ОГА, в Дробышево Лиманской громады повреждены 3 дома и газопровод. В Святогорске повреждены 2 дома. В Краматорске повреждены 2 предприятия. В Дмитрия-Дарьевке Александровской громады ранен человек, поврежден склад; в Староварваровке дом, склад и техника. В Ильиновке повреждены 2 теплицы. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов.
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов и сельхозтехника.
що захищає їх в Украіні 😠
Падло брехливе , коли ти вже лапті відкинеш , мразота 😡