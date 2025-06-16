РУС
Рашисты обстреляли 4 района Донецкой области: 6 человек погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

Донецкая область после обстрелов

За прошедшие сутки, 15 июня 2025 года, войска РФ обстреливали 4 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Из-за вражеского обстрела в Богатыре Великоновоселковской громады 3 человека погибли.

Покровский район

В Доброполье поврежден дом, еще 3 - в Новом Донбассе. В Покровске 2 человека погибли и 3 ранены, повреждена многоэтажка; в Родинском повреждена многоэтажка. В Золотом Колодязе Шаховской громады поврежден магазин и 6 домов.

Краматорский район

По данным ОГА, в Дробышево Лиманской громады повреждены 3 дома и газопровод. В Святогорске повреждены 2 дома. В Краматорске повреждены 2 предприятия. В Дмитрия-Дарьевке Александровской громады ранен человек, поврежден склад; в Староварваровке дом, склад и техника. В Ильиновке повреждены 2 теплицы. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов и сельхозтехника.

Царство Небесне загиблим. Кривава помста москалям.
16.06.2025 10:45 Ответить
Кремлівський фашист вбиває своїх , расіян , а розповідає всьому світу ,
що захищає їх в Украіні 😠
Падло брехливе , коли ти вже лапті відкинеш , мразота 😡
16.06.2025 11:18 Ответить
Якого ....цивільні люди сидять біля лінії фронту коли ворог безупинно суне вперед. ,Чекали пришестя москаля. Примусова евакуація або стаття за здачу в полон добровільно.
16.06.2025 15:55 Ответить
 
 