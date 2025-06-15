Рашисты обстреляли 3 района Донецкой области: есть раненые и повреждения. ФОТО
За прошедшие сутки, 14 июня 2025 года, войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирнограде ранен человек, поврежден дом. В Покровске ранен человек, повреждены 2 дома; в Родинском повреждено админздание. В Белицком Добропольской громады повреждена многоэтажка. Во Владимировке Шаховской громады поврежден дом.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады повреждены 2 дома. В Константиновке повреждены 5 многоэтажек, 2 гаража и грузовик.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
