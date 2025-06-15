Рашисты обстреляли 3 района Донецкой области: есть раненые и повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 14 июня 2025 года, войска РФ обстреляли 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранен человек, поврежден дом. В Покровске ранен человек, повреждены 2 дома; в Родинском повреждено админздание. В Белицком Добропольской громады повреждена многоэтажка. Во Владимировке Шаховской громады поврежден дом.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады повреждены 2 дома. В Константиновке повреждены 5 многоэтажек, 2 гаража и грузовик.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.