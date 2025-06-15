Оккупанты безуспешно штурмуют на Купянском направлении и в направлении Липцев на Харьковском, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в направлении Липцев - на Харьковском направлении, а также в районе населенных пунктов Красное Первое и Петропавловка - на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Ольговки, Нового Мира, Ямполовки, Зеленой Долины, Торского и в Серебрянском лесничестве. Успеха не имел.

На Северском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Григорьевки. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления у Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Крымского и в Торецке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении. Противник атаковал позиции Сил обороны в районе Новооленовки, Русиного Яра, Малиновки, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Муравки, Котляровки. Укрепления в районе Удачного, Новосергиевки и Алексеевки оккупанты штурмовали с применением мототехники. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Бурлацкого, Разлива и Запорожья Донецкой области. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

