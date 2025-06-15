Окупанти безуспішно штурмують на Куп’янському напрямку і в напрямку Липців на Харківському, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби противник безуспішно намагався проводити штурмові дії в напрямку Липців - на Харківському напрямку, а також в районі населених пунктів Красне Перше та Петропавлівка - на Куп’янському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони неподалік Ольгівки, Нового Миру, Ямполівки, Зеленої Долини, Торського та у Серебрянському лісництві. Успіху не мав.

На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з займаних позицій в районі Григорівки. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля Ступочок, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та в Торецьку. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку. Противник атакував позиції Сил оборони в районі Новооленівки, Русиного Яру, Малиніївки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Муравки, Котлярівки. Укріплення в районі Удачного, Новосергіївки та Олексіївки окупанти штурмували із застосуванням мототехніки. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Бурлацького, Розливу та Запоріжжя Донецької області. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

