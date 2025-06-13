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Новини Просування РФ
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Бої поблизу Дворічної тривають: противник не зміг прорвати оборону ЗСУ, - ОСУВ Хортиця

зсу,військовий,сзч
Фото: 72 ОМБр

Поблизу Дворічної тривають активні бойові дії, проте російським силам не вдалося прорвати українську оборону.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяінформ.

За його словами, українські військові утримують позиції у самому місті, попри постійні штурми з боку окупантів. Ворожі сили намагаються блокувати смуги вздовж прикордонних трас у напрямках Часового Яру та Торецька, однак без значних просувань. У самому місті тривають вуличні бої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У районі Дворічної ворог намагається розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл, - ОТУ "Харків"

Росіяни намагаються використовувати легку мототехніку для маневрування, але рельєф місцевості та інженерні укріплення залишаються перевагою Збройних сил України.

"Оскіл став для окупантів серйозною перепоною: форсування неможливе через проблеми з устаткуванням та логістикою", - зазначив Трегубов.

Противник намагається просунутися через мости та траси, проте українські захисники стримують ці спроби. Ворог змушений застосовувати мототехніку, автомобілі та мотоцикли через відсутність належного постачання важкої техніки.

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Дворічну в Харківській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стримують наступ ворога на Новопавлівському напрямку, попри численну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (439) Харківська область (1140) Куп’янський район (255) Дворічне (5)


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13.06.2025 15:44 Відповісти
Оборону ЗСУ не порвать, о вот жопу себе кацапы порвут непременно...
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13.06.2025 15:45 Відповісти
Дворічна - Часів Яр -196,2 км. Маршрут: Р07.

Це ми зараз про що читали?
Після таких публікацій виникає птєитання: в ОСУВ Хортиця є хоч якісь адеквати, чи все зовсім погано...
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13.06.2025 16:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2025 16:28 Відповісти
 
 