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Новости Продвижение рф
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Бои вблизи Двуречной продолжаются: противник не смог прорвать оборону ВСУ, - ОСГВ "Хортица"

зсу,военный,сзч
Фото: 72 ОМБр

Вблизи Двуречной продолжаются активные боевые действия, однако российским силам не удалось прорвать украинскую оборону.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.

По его словам, украинские военные удерживают позиции в самом городе, несмотря на постоянные штурмы со стороны оккупантов. Вражеские силы пытаются блокировать полосы вдоль пограничных трасс в направлениях Часового Яра и Торецка, однако без значительных продвижений. В самом городе продолжаются уличные бои.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Двуречной враг пытается расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол, - ОТГ "Харьков"

Россияне пытаются использовать легкую мототехнику для маневрирования, но рельеф местности и инженерные укрепления остаются преимуществом Вооруженных сил Украины.

"Оскол стал для оккупантов серьезной преградой: форсирование невозможно из-за проблем с оборудованием и логистикой", - отметил Трегубов.

Противник пытается продвинуться через мосты и трассы, однако украинские защитники сдерживают эти попытки. Враг вынужден применять мототехнику, автомобили и мотоциклы из-за отсутствия надлежащего снабжения тяжелой техники.

Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали Двуречную в Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сдерживают наступление врага на Новопавловском направлении, несмотря на многочисленное преимущество, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (432) Харьковская область (1129) Купянский район (255) Двуречное (5)


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13.06.2025 15:44 Ответить
Оборону ЗСУ не порвать, о вот жопу себе кацапы порвут непременно...
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13.06.2025 15:45 Ответить
Дворічна - Часів Яр -196,2 км. Маршрут: Р07.

Це ми зараз про що читали?
Після таких публікацій виникає птєитання: в ОСУВ Хортиця є хоч якісь адеквати, чи все зовсім погано...
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13.06.2025 16:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2025 16:28 Ответить
 
 