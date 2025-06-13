Бои вблизи Двуречной продолжаются: противник не смог прорвать оборону ВСУ, - ОСГВ "Хортица"
Вблизи Двуречной продолжаются активные боевые действия, однако российским силам не удалось прорвать украинскую оборону.
Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.
По его словам, украинские военные удерживают позиции в самом городе, несмотря на постоянные штурмы со стороны оккупантов. Вражеские силы пытаются блокировать полосы вдоль пограничных трасс в направлениях Часового Яра и Торецка, однако без значительных продвижений. В самом городе продолжаются уличные бои.
Россияне пытаются использовать легкую мототехнику для маневрирования, но рельеф местности и инженерные укрепления остаются преимуществом Вооруженных сил Украины.
"Оскол стал для оккупантов серьезной преградой: форсирование невозможно из-за проблем с оборудованием и логистикой", - отметил Трегубов.
Противник пытается продвинуться через мосты и трассы, однако украинские защитники сдерживают эти попытки. Враг вынужден применять мототехнику, автомобили и мотоциклы из-за отсутствия надлежащего снабжения тяжелой техники.
Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали Двуречную в Харьковской области.
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