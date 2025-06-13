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В районе Двуречной враг пытается расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол, - ОТГ "Харьков"

Бои за Двуречную

В районе населенного пункта Двуречная ситуация остается сложной: россияне пытаются расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол с целью создания угрозы для города Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Штурмовые действия врага там продолжаются в районах населенных пунктов Строевка, Фиголевка, Красное Первое, Каменка. Но надо понимать, чтобы создать реальную угрозу для Купянска, россиянам необходимо перебрасывать на западный берег бронетехнику. Этого им не удается в связи с тем, что они никак не могут навести переправы через реку Оскол, поскольку такая техника обычно уничтожается еще на подъезде к берегу или когда они пытаются раскладывать такие понтоны. Таких попыток было немало", - констатировал спикер.

Напомним, накануне аналитики проекта DeepState заявили, что россияне оккупировали поселок Двуречная. Военные из ОТГ "Харьков" опровергли это.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мае россияне оккупировали 449 кв. км украинской территории, больше всего на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

боевые действия (4350) Харьковская область (1123) Купянский район (255) Двуречная (21)


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Там еще в феврале пошла жара. И была инфа тогда. Есть село Двурична, а есть райцентр Дворична! Село 5 хат осталось, давно там кацапы. Инфу или давать реальную или просто заткнуть ротяку гнусную. Вечная у нас двусмысленность.
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13.06.2025 13:23 Ответить
 
 