В районе Двуречной враг пытается расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол, - ОТГ "Харьков"

В районе населенного пункта Двуречная ситуация остается сложной: россияне пытаются расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол с целью создания угрозы для города Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Штурмовые действия врага там продолжаются в районах населенных пунктов Строевка, Фиголевка, Красное Первое, Каменка. Но надо понимать, чтобы создать реальную угрозу для Купянска, россиянам необходимо перебрасывать на западный берег бронетехнику. Этого им не удается в связи с тем, что они никак не могут навести переправы через реку Оскол, поскольку такая техника обычно уничтожается еще на подъезде к берегу или когда они пытаются раскладывать такие понтоны. Таких попыток было немало", - констатировал спикер.

Напомним, накануне аналитики проекта DeepState заявили, что россияне оккупировали поселок Двуречная. Военные из ОТГ "Харьков" опровергли это.

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