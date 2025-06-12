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Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали Двуречную в Харьковской области.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Двуречную, а также продвинулся возле Долгенького, Западного и в Багатыре", - говорится в сообщении.

Россияне оккупировали Двурную в Харьковской области,
Россияне оккупировали Двурную в Харьковской области,
Россияне оккупировали Двурную в Харьковской области,

Читайте: В мае россияне оккупировали 449 кв. км украинской территории, больше всего - на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Донецкая область (10015) Харьковская область (1113) Волновахский район (280) Купянский район (254) Богатырь (27) Долгенькое (1) Двуречная (20) Западное (6) DeepState (155)


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Топ комментарии
+7
От що буває, коли місцева поліцвя/нацгвардія залишається без щитів, наколінників, ґумових кийків, кайданків.
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12.06.2025 12:56 Ответить
+2
Не переймайтесь, скоро вава на білому віслюку поведе 95-квартальну еліту в атаку і відвоює усе
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12.06.2025 13:22 Ответить
+1
Судячи з усього, навіть тактичні кавоварки і пательні з ШІ не врятували ситуацію...
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12.06.2025 13:10 Ответить
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Вибачте, коли саме окупував? Дворічна під орками десь з осені минулого року, якщо вірити діспейтові весь цей час
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12.06.2025 12:55 Ответить
Там є село х такою назвою а це вже колишній райцентр
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12.06.2025 13:00 Ответить
Я саме про колишній райцентр! Село окуповано вже більше року як
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12.06.2025 13:26 Ответить
Було розділене. В західній частині залишалися ще наші позиції.
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12.06.2025 13:29 Ответить
Так, щось таки пригадав, дякую. Отже, фсьо.
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12.06.2025 13:45 Ответить
От що буває, коли місцева поліцвя/нацгвардія залишається без щитів, наколінників, ґумових кийків, кайданків.
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12.06.2025 12:56 Ответить
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12.06.2025 12:58 Ответить
Судячи з усього, навіть тактичні кавоварки і пательні з ШІ не врятували ситуацію...
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12.06.2025 13:10 Ответить
Зелені покидьки зливають Україну!!!
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12.06.2025 13:10 Ответить
Не переймайтесь, скоро вава на білому віслюку поведе 95-квартальну еліту в атаку і відвоює усе
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12.06.2025 13:22 Ответить
клятий порошенко тобі щитів та кийків не закупив на додачу до шашликів та барабанів!
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12.06.2025 13:49 Ответить
 
 