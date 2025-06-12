Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине, - DeepState. КАРТА
Российские войска оккупировали Двуречную в Харьковской области.
Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Двуречную, а также продвинулся возле Долгенького, Западного и в Багатыре", - говорится в сообщении.
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