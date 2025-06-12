Росіяни окупували Дворічну на Харківщині, - DeepState. МАПА
Російські війська окупували Дворічну в Харківській області.
Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Дворічну, а також просунувся біля Довгенького, Западного та у Багатирі", - ідеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Декапольцев
показати весь коментар12.06.2025 12:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар12.06.2025 13:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Декапольцев
показати весь коментар12.06.2025 13:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар12.06.2025 12:56 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар12.06.2025 12:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПП Уксусов
показати весь коментар12.06.2025 13:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар12.06.2025 13:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vlad podolsky
показати весь коментар12.06.2025 13:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль