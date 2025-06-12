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Новини Оновлення мапи DeepState Просування РФ
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Росіяни окупували Дворічну на Харківщині, - DeepState. МАПА

Російські війська окупували Дворічну в Харківській області.

Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Дворічну, а також просунувся біля Довгенького, Западного та у Багатирі", - ідеться в повідомленні.

Росіяни окупували Дворічну на Харківщині,
Росіяни окупували Дворічну на Харківщині,
Росіяни окупували Дворічну на Харківщині,

Читайте: У травні росіяни окупували 449 кв. км української території, найбільше на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (8830) Харківська область (1134) Волноваський район (281) Куп’янський район (253) Багатир (28) Довгеньке (1) Дворічна (20) Западне (7) DeepState (156)


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Вибачте, коли саме окупував? Дворічна під орками десь з осені минулого року, якщо вірити діспейтові весь цей час
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12.06.2025 12:55 Відповісти
Там є село х такою назвою а це вже колишній райцентр
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12.06.2025 13:00 Відповісти
Я саме про колишній райцентр! Село окуповано вже більше року як
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12.06.2025 13:26 Відповісти
От що буває, коли місцева поліцвя/нацгвардія залишається без щитів, наколінників, ґумових кийків, кайданків.
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12.06.2025 12:56 Відповісти
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12.06.2025 12:58 Відповісти
Судячи з усього, навіть тактичні кавоварки і пательні з ШІ не врятували ситуацію...
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12.06.2025 13:10 Відповісти
Зелені покидьки зливають Україну!!!
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12.06.2025 13:10 Відповісти
Не переймайтесь, скоро вава на білому віслюку поведе 95-квартальну еліту в атаку і відвоює усе
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12.06.2025 13:22 Відповісти
 
 