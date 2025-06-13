У районі Дворічної ворог намагається розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл, - ОТУ "Харків"

У районі населеного пункту Дворічна ситуація залишається складною: росіяни намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл з метою створення загрози для міста Куп'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Штурмові дії ворога там тривають у районах населених пунктів Строївка, Фиголівка, Красне Перше, Кам'янка. Але треба розуміти, щоб створити реальну загрозу для Куп'янська, росіянам необхідно перекидати на західний берег бронетехніку. Цього їм не вдається у зв'язку з тим, що вони ніяк не можуть навести переправи через річку Оскіл, оскільки така техніка зазвичай знищується ще на під'їзді до берега або коли вони намагаються розкладати такі понтони. Таких спроб було чимало", - констатував речник.

Нагадаємо, напередодні аналітики проєкту DeepState заявили, що росіяни окупували селище Дворічна. Військові з ОТУ "Харків" спростували це.

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