Силы обороны сдерживают наступление врага на Новопавловском направлении, несмотря на численное превосходство, - ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в Волчанске. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
На Купянском направлении штурмовые группы врага безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселки, Песчаного и Богуславки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали неподалеку от Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Зеленой Долины и Торского. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.
На Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в районах Григорьевки и Верхнекаменского. Потерь наших позиций не допущено.
На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Торецке, в районе Белой Горы, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Дилиевки, Щербиновки и Яблоновки. В направлении Александро-Калиново для проведения наступательных действий оккупанты применили мототехнику, которая была уничтожена вместе с личным составом.
На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Проминь, Новогродовка, Лысовка, Зверево и Удачное. У Миролюбовки противник атаковал с применением четырех мотоциклов, которые были уничтожены и повреждены. Захватчики также пытались прорвать нашу оборону неподалеку от Орехово, Андреевки и Алексеевки. Наши подразделения продолжают уничтожать превосходящие силы противника.
На Новопавловском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия врага в районах Веселого, Бурлацкого, Комара и Богатиря. В направлении Запорожья Донецкой области, для проведения штурмовых действий захватчики применили четыре мотоцикла, которые были уничтожены огнем наших воинов. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.
Потери врага на востоке
Во время тяжелых боев российские захватчики несут значительные потери. За прошедшие сутки только на восточном направлении
- в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" потери врага составляют:
- личного состава - 830;
- танков - 1;
- боевых бронированных машин - 3;
- пушек и минометов - 28;
- РСЗО - 3;
- средства РЭБ - 5;
- автомобильной техники - 66;
- специальной техники - 37;
- пунктов управления БпЛА - 15;
- укрытий - 151;
- складов боеприпасов - 7;
- складов ГСМ - 1.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль