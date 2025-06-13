Силы обороны сдерживают наступление врага на Новопавловском направлении, несмотря на численное превосходство, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в Волчанске. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении штурмовые группы врага безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали неподалеку от Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Зеленой Долины и Торского. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

На Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в районах Григорьевки и Верхнекаменского. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Торецке, в районе Белой Горы, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Дилиевки, Щербиновки и Яблоновки. В направлении Александро-Калиново для проведения наступательных действий оккупанты применили мототехнику, которая была уничтожена вместе с личным составом.

На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Проминь, Новогродовка, Лысовка, Зверево и Удачное. У Миролюбовки противник атаковал с применением четырех мотоциклов, которые были уничтожены и повреждены. Захватчики также пытались прорвать нашу оборону неподалеку от Орехово, Андреевки и Алексеевки. Наши подразделения продолжают уничтожать превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия врага в районах Веселого, Бурлацкого, Комара и Богатиря. В направлении Запорожья Донецкой области, для проведения штурмовых действий захватчики применили четыре мотоцикла, которые были уничтожены огнем наших воинов. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Потери врага на востоке

Во время тяжелых боев российские захватчики несут значительные потери. За прошедшие сутки только на восточном направлении

- в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" потери врага составляют:

личного состава - 830;

танков - 1;

боевых бронированных машин - 3;

пушек и минометов - 28;

РСЗО - 3;

средства РЭБ - 5;

автомобильной техники - 66;

специальной техники - 37;

пунктов управления БпЛА - 15;

укрытий - 151;

складов боеприпасов - 7;

складов ГСМ - 1.

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