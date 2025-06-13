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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
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Силы обороны сдерживают наступление врага на Новопавловском направлении, несмотря на численное превосходство, - ОСГВ "Хортица"

Бои на восточном направлении

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в Волчанске. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении штурмовые группы врага безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали неподалеку от Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Зеленой Долины и Торского. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

На Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в районах Григорьевки и Верхнекаменского. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Торецке, в районе Белой Горы, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Дилиевки, Щербиновки и Яблоновки. В направлении Александро-Калиново для проведения наступательных действий оккупанты применили мототехнику, которая была уничтожена вместе с личным составом.

На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Проминь, Новогродовка, Лысовка, Зверево и Удачное. У Миролюбовки противник атаковал с применением четырех мотоциклов, которые были уничтожены и повреждены. Захватчики также пытались прорвать нашу оборону неподалеку от Орехово, Андреевки и Алексеевки. Наши подразделения продолжают уничтожать превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия врага в районах Веселого, Бурлацкого, Комара и Богатиря. В направлении Запорожья Донецкой области, для проведения штурмовых действий захватчики применили четыре мотоцикла, которые были уничтожены огнем наших воинов. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Потери врага на востоке

Во время тяжелых боев российские захватчики несут значительные потери. За прошедшие сутки только на восточном направлении
- в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" потери врага составляют:

  • личного состава - 830;
  • танков - 1;
  • боевых бронированных машин - 3;
  • пушек и минометов - 28;
  • РСЗО - 3;
  • средства РЭБ - 5;
  • автомобильной техники - 66;
  • специальной техники - 37;
  • пунктов управления БпЛА - 15;
  • укрытий - 151;
  • складов боеприпасов - 7;
  • складов ГСМ - 1.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (432) боевые действия (4350) война в Украине (4773)


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Аж на чотирьох мотоциклах атакували. Про таку спробу стратегічного прориву неодмінно треба писати щоб всі знали. В мене сусід (теж під 70) срочку служив в Острі (ще та учебка), сержант, піхотинець, з усього стріляв і зараз дивується як це півтора десятка орків заїхали в Басівку (недалеко від його рідної Могриці) і окупували її.
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13.06.2025 11:38 Ответить
кацапи заявляють, а ми підтверджуємо, що на українському фронті вони мають десь 600 000 солдатів. Скільки з них реально бере участь в піхотних атаках? ну нехай 300 000. Класика війни говорить, що для стримуваання сторна, яка обороняється, мусить тоді мати десь 100 000 . В нас 1 000 000 армія. Чому тоді постійно чуємо про 10 кратну чи значну перевагу в живій силі кацапні і що нам бракаує бійців в обороні. Може кацапи розумніше воюють, маневрують і концентрують живу силу там, де мають перспективу успіху. Може справа не в числі наших солдатів а в безмоглому керівництвів. На Сумщині ми це вже побачили. За 1.5 року не побудували укріплень гроші, як виявилось потратили а точніше вкрали, і тепер кацапи пруть і кожен день захоплюють нові території. Хто нам заважав побудувати укріплення? Може Трамп? Суровікін за 0.5 року побудував 4 лінії оброни і наш наступ з тріском провалився. МОже нам потрібно забашляти і запросити Суровікіна? Або вигнати цього розпухлого Умерова та запросити Білоусова. А ще краще вигнати Зеленського і запросити путіна.
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13.06.2025 11:59 Ответить
 
 