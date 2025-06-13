Сили оборони стримують наступ ворога на Новопавлівському напрямку, попри численну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник проводив наступальні дії у Вовчанську. Атаки відбито, противник зазнав втрат, відійшов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку штурмові групи ворога безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новосілки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували неподалік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба, Карпівки, Зеленої Долини та Торського. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в районах Григорівки та Верхньокам’янського. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Торецьку, в районі Білої Гори, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Диліївки, Щербинівки та Яблунівки. В напрямку Олександро-Калинового для проведення наступальних дій окупанти застосували мототехніку, яка була знищена разом з особовим складом.

На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Новогродівка, Лисівка, Звірове та Удачне. Біля Миролюбівки противник атакував із застосуванням чотирьох мотоциклів, які були знищені та пошкоджені. Загарбники також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Горіхового, Андріївки та Олексіївки. Наші підрозділи продовжують знищувати переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали штурмові дії ворога в районах Веселого, Бурлацького, Комара та Багатиря. В напрямку Запоріжжя, Донецької області, для проведення штурмових дій загарбники застосували чотири мотоцикли, які були знищені вогнем наших воїнів. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Втрати ворога на сході

Під час важких боїв російські загарбники зазнають значних втрат. Минулої доби лише на східному напрямку

– в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" втрати ворога становлять:

особового складу – 830;

танків – 1;

бойових броньованих машин – 3;

гармат і мінометів – 28;

РСЗВ – 3;

засоби РЕБ – 5;

автомобільної техніки – 66;

спеціальної техніки – 37;

пунктів управління БпЛА – 15;

укриттів – 151;

складів боєприпасів – 7;

складів ПММ – 1.

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