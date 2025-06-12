Новопавлівський напрямок залишається найскладнішим на півдні, - Сили оборони

Минулої доби на Новопавлівському напрямку зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень - 46. Раніше подібної кількості не спостерігалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

"Це найбільша кількість від початку широкомасштабного російського вторгнення. Противник намагався штурмувати позиції в напрямку населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Костянтинопіль і ще низку населених пунктів на доволі невеликому відтинку фронту", — сказав Владислав Волошин.

За його словами, також активно ворог діє на Гуляйпільському напрямку, де противник намагається прорватися в напрямку Малинівки і застосовує мототехніку, постійно завдає ударів некерованими авіаційними ракетами.

"І вже традиційно ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити плацдарм десь поблизу Оріхова", - додав речник.

Всі штурмові дії проводяться малими групами піхоти, відбуваються за підтримки авіації та артилерії.

"Є на нашому напрямку та один сумний рекорд: ворог протягом доби застосував майже 800 FPV-дронів, це кожен 4-5 дрон від загальної кількості на фронті був застосований у нас на Півдні", - сказав Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог на півдні продовжує завдавати авіаударів, тримає високу інтенсивність застосування FPV-дронів, - Сили оборони