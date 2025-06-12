Ворог на півдні продовжує завдавати авіаударів, тримає високу інтенсивність застосування FPV-дронів, - Сили оборони

На південному напрямку, вздовж усієї лінії фронту, ворог продовжує застосовувати артилерію, не припиняє завдавати авіаційних ударів по позиціях Сил оборони України і прилеглих населених пунктах. А також тримає високу інтенсивність застосування FPV-дронів та тероризує нічними атаками БпЛА "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Вночі внаслідок ворожої атаки безпілотниками по Вилківській територіальній громаді що на Одещині, було пошкоджено підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 5 атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів 3 штурми у напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку агресор провів одну невдалу спробу просування.

Удари ворога

За вчора зафіксовано 325 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням 1490 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 800 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі баражуючими боєприпасами "Ланцет" та здійснили 325 скидів з БпЛА, використавши майже 400 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів важкого артилерійського озброєння та РСЗВ по цивільних людях і прифронтових територіях.

Через російську агресію на Запоріжжі двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку. На Херсонщині 12 людей дістали поранення, 1 з них - дитина.

Окупаційні війська завдали 11 авіаційних ударів, 10 з яких по Запорізькій області, 1 - по Херсонщині. Було застосовано 7 керованих авіабомб (КАБ) та 128 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ударів зазнали цивільне населення, критична та соціальна інфраструктура.

Втрати ворога на півдні

За минулу добу в операційній зоні ОУВ "Таврія" підрозділами протиповітряної оборони було знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.у сі

Ворожі втрати становлять:

100 окупантів;

4 танки;

14 гармат, в т.ч. "Мста-Б" та "Гіацинт-Б";

2 міномети та 1 зенітна установка (ЗУ-23);

26 одиниць автомобільної техніки;

1 бойова броньована машина;

6 розвідувальних БпЛА "Орлан-10", "Supercam" та "Zala";

1 мотоцикл та човен;

3 генератори;

3 антени звʼязку, антену старлінк та 14 антен управління БпЛА;

1 засіб РЕБ "Коп-2".

Зруйновано:

80 укриттів/бліндажів;

1 вогневу позицію;

3 місця зберігання боєприпасів та 3 місця зберігання ПММ.

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