Враг на юге продолжает наносить авиаудары, сохраняет высокую интенсивность применения FPV-дронов, - Силы обороны
На южном направлении, вдоль всей линии фронта, враг продолжает применять артиллерию, не прекращает наносить авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающих населенных пунктах. А также держит высокую интенсивность применения FPV-дронов и терроризирует ночными атаками БпЛА "Shahed".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Ночью в результате вражеской атаки беспилотниками по Вилковской территориальной громаде в Одесской области, было повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 5 атак в районе Малиновки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел 3 штурма в направлении населенного пункта Павловка.
На Приднепровском направлении агрессор провел одну неудачную попытку продвижения.
Удары врага
За вчера зафиксировано 325 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием 1490 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 800 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующими боеприпасами "Ланцет" и совершили 325 сбросов с БпЛА, использовав почти 400 боеприпасов.
От ударов FPV страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов тяжелого артиллерийского вооружения и РСЗО по гражданским людям и прифронтовым территориям.
Из-за российской агрессии в Запорожье два человека ранены в результате вражеской атаки на Малокатериновку. На Херсонщине 12 человек получили ранения, 1 из них - ребенок.
Оккупационные войска нанесли 11 авиационных ударов, 10 из которых по Запорожской области, 1 - по Херсонщине. Было применено 7 управляемых авиабомб (КАБ) и 128 неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.
Потери врага на юге
За минувшие сутки в операционной зоне ОУВ "Таврия" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
Вражеские потери составляют:
- 100 оккупантов;
- 4 танка;
- 14 орудий, в т.ч. "Мста-Б" и "Гиацинт-Б";
- 2 минометы и 1 зенитная установка (ЗУ-23);
- 26 единиц автомобильной техники;
- 1 боевая бронированная машина;
- 6 разведывательных БпЛА "Орлан-10", "Supercam" и "Zala";
- 1 мотоцикл и лодка;
- 3 генератора;
- 3 антенны связи, антенну старлинк и 14 антенн управления БпЛА;
- 1 средство РЭБ "Коп-2".
Разрушены:
- 80 укрытий/блиндажей;
- 1 огневую позицию;
- 3 места хранения боеприпасов и 3 места хранения ГСМ.
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