Враг на юге продолжает наносить авиаудары, сохраняет высокую интенсивность применения FPV-дронов, - Силы обороны

На южном направлении, вдоль всей линии фронта, враг продолжает применять артиллерию, не прекращает наносить авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающих населенных пунктах. А также держит высокую интенсивность применения FPV-дронов и терроризирует ночными атаками БпЛА "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Ночью в результате вражеской атаки беспилотниками по Вилковской территориальной громаде в Одесской области, было повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 5 атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел 3 штурма в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну неудачную попытку продвижения.

Удары врага

За вчера зафиксировано 325 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием 1490 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 800 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующими боеприпасами "Ланцет" и совершили 325 сбросов с БпЛА, использовав почти 400 боеприпасов.

От ударов FPV страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов тяжелого артиллерийского вооружения и РСЗО по гражданским людям и прифронтовым территориям.

Из-за российской агрессии в Запорожье два человека ранены в результате вражеской атаки на Малокатериновку. На Херсонщине 12 человек получили ранения, 1 из них - ребенок.

Оккупационные войска нанесли 11 авиационных ударов, 10 из которых по Запорожской области, 1 - по Херсонщине. Было применено 7 управляемых авиабомб (КАБ) и 128 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.

Потери врага на юге

За минувшие сутки в операционной зоне ОУВ "Таврия" подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

Вражеские потери составляют:

100 оккупантов;

4 танка;

14 орудий, в т.ч. "Мста-Б" и "Гиацинт-Б";

2 минометы и 1 зенитная установка (ЗУ-23);

26 единиц автомобильной техники;

1 боевая бронированная машина;

6 разведывательных БпЛА "Орлан-10", "Supercam" и "Zala";

1 мотоцикл и лодка;

3 генератора;

3 антенны связи, антенну старлинк и 14 антенн управления БпЛА;

1 средство РЭБ "Коп-2".

Разрушены:

80 укрытий/блиндажей;

1 огневую позицию;

3 места хранения боеприпасов и 3 места хранения ГСМ.

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