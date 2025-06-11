Рашисты ударили fpv-дроном по Малокатериновке в Запорожской области: двое раненых

Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона на Запорожскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке. Машина повреждена. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Рашисты атаковали FPV-дронами Запорожскую область. Двое раненых, мужчина в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО