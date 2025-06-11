Рашисты ударили fpv-дроном по Малокатериновке в Запорожской области: двое раненых
Два человека ранены в результате атаки вражеского fpv-дрона на Запорожскую область.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне атаковали гражданский автомобиль в Малокатериновке. Машина повреждена. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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