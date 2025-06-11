Рашисти ударили fpv-дроном по Малокатеринівці на Запоріжжі: двоє поранених

Дві людини поранені внаслідок атаки ворожого fpv-дрона на Запорізьку область.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

за його словами, росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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