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Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
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Враг атаковал Одесскую область беспилотниками: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью 12 июня атаковал Вилковскую громаду Измаильского района Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

"К счастью, пострадавших в результате атаки нет", - сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область

Автор: 

беспилотник (3788) обстрел (27961) Одесская область (3651) Измаильский район (9)


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Вже існує аналітика того , що так звана укро влада нічого не робить для виготовлення чи закупівлі систем ППО зі штучним інтелектом за допомогою якого можно повністю закритися від дронів.
Але красти дуже корисно на ремонті зруйнованих об'єктів, і тому кожен день українці знаходяться під ударом сотен бпла.
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12.06.2025 09:05 Ответить
Ти одне таке ** те в родині чи весь рід свинособачий систими ппо не просто купити а тим більше виготовити під чвс війни коли кацапського лайна повно здають координати саботують виготовлення фахівці повтікали за кордон за грошима а серед патріотів не всі компетентні у штучному та і просто ракетобудуванні
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12.06.2025 09:23 Ответить
 
 