Враг атаковал Одесскую область беспилотниками: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью 12 июня атаковал Вилковскую громаду Измаильского района Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

"К счастью, пострадавших в результате атаки нет", - сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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