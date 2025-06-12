Враг атаковал Одесскую область беспилотниками: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг ночью 12 июня атаковал Вилковскую громаду Измаильского района Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура: предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.
"К счастью, пострадавших в результате атаки нет", - сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
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