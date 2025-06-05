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Новости Атака беспилотников на Одесщину Обстрелы Одесчины
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Атака "шахедов" на Одесскую область: горели амбулатория, центр творчества и лицей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея.

Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ атаковала Одессу "шахедами": ранен один человек, повреждены дома и СТО. ФОТОрепортаж

Обстрел Белгород-Днестровского района 5 июня 2025 года
Обстрел Белгород-Днестровского района 5 июня 2025 года
Обстрел Белгород-Днестровского района 5 июня 2025 года
Обстрел Белгород-Днестровского района 5 июня 2025 года

Автор: 

обстрел (27807) Одесская область (3636) Белгород-Днестровский район (11)


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Рашиські варвари терористи як завжди воюють мирним населенням ,коли вже здохне рашиська кровожерлива істота путін ? і як завжди відповіді по рашиських містах немає.
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05.06.2025 08:24 Ответить
Треба всі ці фото палаючої від рашенського обстрілу України відправляти особисто трампу, а також всі фото скалічених і вбитих пуйдом дітей України, як доказ його «миролюбства» і лідерства у справі знищення ні в чому не виних людей. Не здивуюсь якщо з цього всього жаху йому будуть кіносводку робити аби тішився.
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05.06.2025 08:48 Ответить
Відповідь Трампа вже готова:
- "Они совершили ошибку"....
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05.06.2025 09:17 Ответить
Дивлячись на його допис в Х скоріше це буде :« очікувана мною відповідь відбулась» і причмокне губами складеними в вуточку.
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05.06.2025 09:30 Ответить
 
 