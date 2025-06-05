Атака "шахедов" на Одесскую область: горели амбулатория, центр творчества и лицей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район Одесской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея.



Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

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