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РФ атаковала Одессу "шахедами": ранен один человек, повреждены дома и СТО. ФОТОрепортаж

Атака шахидов на Одессу 4 июня 2025 года. Что известно о последствиях

Российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего ранен один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и СТО.

"Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой.

Уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре обнародовали фото последствий вражеской атаки. Предварительно установлено, что РФ применила более 20 БПЛА.

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Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Автор: 

обстрел (27784) Одесса (7919) Одесская область (3635) Шахед (1150) Одесский район (178)


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