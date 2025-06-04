РФ атаковала Одессу "шахедами": ранен один человек, повреждены дома и СТО. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего ранен один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и СТО.

"Один человек получил ранение ноги. Наши медики оказали всю необходимую помощь. Также девять человек обращались за психологической поддержкой.



Уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре обнародовали фото последствий вражеской атаки. Предварительно установлено, что РФ применила более 20 БПЛА.

Читайте: Рашисты атаковали дроном Херсон: ранен мужчина











