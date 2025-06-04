РФ атакувала Одесу "шахедами": поранено одну особу, пошкоджено будинки та СТО. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого поранено одну особу.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО знищили більшість цілей, проте є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО.

"Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися по психологічну підтримку.



Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі оприлюднили фото наслідків ворожої атаки. Попередньо встановлено, що РФ застосувала понад 20 БпЛА.

Читайте: Рашисти атакували дроном Херсон: поранено чоловіка











