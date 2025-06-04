УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12002 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріл Одеси Атака дронів на Одесу
698 0

РФ атакувала Одесу "шахедами": поранено одну особу, пошкоджено будинки та СТО. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого поранено одну особу.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО знищили більшість цілей, проте є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО.

"Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися по психологічну підтримку.

Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі оприлюднили фото наслідків ворожої атаки. Попередньо встановлено, що РФ застосувала понад 20 БпЛА.

Читайте: Рашисти атакували дроном Херсон: поранено чоловіка

Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Атака шахедів на Одесу 4 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Автор: 

обстріл (29105) Одеса (5498) Одеська область (3287) Шахед (1153) Одеський район (186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 