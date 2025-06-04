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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти атакували дроном Херсон: поранено чоловіка

Удари по Херсону

Зранку 4 червня 2025 року війська РФ атакували дроном Херсон. Через атаку російського дрона постраждав чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, херсонець 1968 року народження дістав вибухову травму та уламкові поранення плеча й ноги.

Нині лікарі проводять обстеження та надають потерпілому медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих атак на Херсон та область: двоє загиблих і 11 постраждалих, серед яких дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29105) Херсон (3434) дрони (4882) Херсонська область (5874) Херсонський район (353)


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