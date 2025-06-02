Наслідки ворожих атак на Херсон та область: двоє загиблих і 11 постраждалих, серед яких дитина. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 2 червня російські війська обстрілювали Херсон та населені пункти Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
За даними прокуратури, збройні сили РФ обстрілювали населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апарат.
Зафіксовано 11 поранених у Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина.
Так, близько 4 години ранку військові РФ здійснили артилерійський обстріл Херсону. Травми, несумісні з життям, дістав 40-річний чоловік.
Також в обласному центрі загинув водій автомобіля швидкої допомоги, який близько 17:00 був уражений ворожим FPV-дроном.
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