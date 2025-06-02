Дрон РФ атакував авто у Херсоні: поранено чоловіка
У Херсоні в Корабельному районі вранці російські військові атакували автомобіль з безпілотника.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок удару дістав поранення 55-річний чоловік. Медики доправили його до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями спини та рук, а також термічними опіками голови.
Зараз лікарі проводять додаткове обстеження та надають необхідну допомогу.
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