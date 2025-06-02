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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Дрон РФ атакував авто у Херсоні: поранено чоловіка

Російський дрон атакував цивільне авто

У Херсоні в Корабельному районі вранці російські військові атакували автомобіль з безпілотника.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок удару дістав поранення 55-річний чоловік. Медики доправили його до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями спини та рук, а також термічними опіками голови.

Зараз лікарі проводять додаткове обстеження та надають необхідну допомогу.

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Автор: 

Херсон (3428) дрони (4870) Херсонська область (5866) Херсонський район (350)


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