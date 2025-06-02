Знищення штурмової групи окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Артилеристи та оператори дронів із 3-ї ОШБ знищили на Харківщині штурмову групу, до якої входило близько десятка окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Бійці Третьої штурмової зафіксували п#дарів, що переміщувалися колоною на штурм наших позицій. Спочатку накрили окупантів артою, а залишки по укриттях - вистежили й добили наші FPV. Точні удари бійців АДн Трійки та Батальйону безпілотних систем на Харківщині!" - йдеться у коментарі до запису.

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