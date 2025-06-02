УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13489 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої на Харківському напрямку
1 738 3

Знищення штурмової групи окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Артилеристи та оператори дронів із 3-ї ОШБ знищили на Харківщині штурмову групу, до якої входило близько десятка окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Бійці Третьої штурмової зафіксували п#дарів, що переміщувалися колоною на штурм наших позицій. Спочатку накрили окупантів артою, а залишки по укриттях - вистежили й добили наші FPV. Точні удари бійців АДн Трійки та Батальйону безпілотних систем на Харківщині!" - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр нищать російських солдатів, які ховаються у лісах та посадках на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) знищення (7511) артилерія (797) дрони (4870) 3 Окрема штурмова бригада (453) Харківська область (1053)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моцно в посадку прилітало
показати весь коментар
02.06.2025 09:56 Відповісти
Норм, всё идёт по плану, утилизация ваты в промышленных масштабах.
показати весь коментар
02.06.2025 09:57 Відповісти
Почекали поки накопичаться в хаті - і накрили.
||| як завжди на висоті!
показати весь коментар
02.06.2025 10:17 Відповісти
 
 